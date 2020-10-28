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Главная Новости Спорт футбол "Ференцварош" - "Динамо": во сколько матч и где смотреть
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"Ференцварош" - "Динамо": во сколько матч и где смотреть

Киевляне в среду сыграют против команды Сергея Реброва на выезде

сегодня, 10:30
Автор:

Владимир Лавский

28 октября киевское "Динамо" проведет второй матч в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. "Комментарии" рассказывают вам предигровые расклады и где можно следить за трансляцией встречи. 

"Ференцварош" - "Динамо": во сколько матч и где смотреть

После стартового игрового дня у обоих соперников нет набранных очков. Подопечные Мирчи Луческу уступили дома "Ювентусу" (0:2), а венгры на выезде не справились с "Барселоной" (1:5). Поэтому данная встреча важна в плане борьбы как минимум за попадание в Лигу Европы. 

Украинский клуб накануне игры столкнулся с двумя важными кадровыми проблемами. Не выйдут на поле основной вратарь Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко, у которых диагностирован COVID-19. К слову, у соперника кадровых проблем нет.

Лишней принципиальности данному матчу добавляет и тренерское противостояние. Сергей Ребров и Мирча Луческу на протяжении трех лет выясняли отношения в украинской премьер-лиге, а сейчас их противостояние выходит на международный уровень. 

Посмотреть матч "Ференцварош" — "Динамо" в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 2". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 по киевскому времени. 

Как ранее сообщали "Комментарии", донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" в матче 2-го тура Лиги чемпионов. 


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