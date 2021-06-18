Евро-2020: Украина, Бельгия и Нидерланды одержали победы над своими соперниками

В среду, 16 июня, начался 2-й тур групповой стадии Чемпионата Европы-2020. Уже по его итогам часть национальных сборных может обеспечить себе попадание в плей-офф. Сегодня году провели еще три матча — победителями из них вышли Украины, Бельгия и Нидерланды. Об этом говорится в трансляции матчей.

Евро-2020 (фото из открытых источников)

В первом матче игрового дня сборная Украины победила сборную Северной Македонии со счетом 2: 1. С самого начала украинцы взяли инициативу в свои руки и уже на 29 минуте Андрей Ярмоленко забивает гол после навеса с углового. Через 5 минут Роман Яремчук забивает после навеса Ярмоленко — 2:0.

Второй тайм оказался очень нервным для Украины — Северная Македония начала активно играть, проводить быстрые атаки и на 57 минуте украинцы пропускают гол. Наша сборная заработала пенальти, который пробивал Езджан Алиоски. Хотя вратарь Георгий Бущан и отразил пенальти — македонец удачно сыграл на добивании — 2:1.

В следующем матче Бельгия встретилась с Данией. Уже на второй минуте бельгийцы пропускают — Юссуф Поульсен забивает самый быстрый мяч финальной части Евро 2020.

В матче Нидерландов против Австрии первый гол забили с раннего пенальти, который был назначен на 9 минуте. Депай на силу бьет в угол — 1: 0. Счет не могли изменить почти час — до 67 минуты. После ошибки защиты австрийцев Дензела Думфриса вывели на ударную позицию — 2:0.

По результатам игрового дня в группе С Украина занимает второе место, а Нидерланды — первое. В группе В Бельгия сохраняет за собой первую строчку.

Поединки 1/8 финала Чемпионата Европы состоятся 26, 27, 28 и 29 июня. Четвертьфиналы — 2, 3 июля. Полуфиналы — 6, 7 июля. Финал Евро-2020 состоится 11 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне.

Как сообщали ранее игроки сборной Украины после поражения от Нидерландов на Евро-2020 заявили, что матч был интересным и быстрым.

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