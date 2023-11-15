"Это моя детская мечта": Дубинчак о вызове в сборную и конкуренцию с Миколенком

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак был впервые вызван в сборную Украины. Он поделился ожиданиями от матча с Италией и своими ощущениями от дебютного вызова в команду, сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".



Сваток и Дубинчак в сборной Украины. Фото прес-служба УАФ

Команда Сергея Реброва находится в полном составе в польском Гданьске, где готовится к решающему матчу отбора на Евро-2024 против сборной Италии. Дебютант сборной Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от пребывания в команде.



Я давно хотел попасть сюда – это моя детская мечта. Очень рад, что нахожусь здесь, с воодушевлением хочу работать. Несколько неожиданно, но я очень рад, что получил этот вызов. Надеюсь оправдать доверие тренера.

Мои конкуренты в сборной? Конечно, я их знаю. Это мой старый партнер по команде Виталий Миколенко. Мы были вместе в молодежке "Динамо". Когда он находился в основной команде, я выступал в аренде. Классный парень, я только рад, что он играет в таком сильном чемпионате. Надеюсь, что смогу составить ему конкуренцию, а там будет видно.

Я смотрел все матчи сборной Украины, в том числе, выездной с Италией. Очень хорошая, сильная команда. Там игроки, о которых не следует говорить, они выступают на мировом уровне. Я надеюсь, что мы сможем победить их и пройти на Евро.

С тренером мы пока не общались. Я думаю, что мы поговорим с ним. Пока была теория. Сергея Реброва все знают, это известный специалист, мне очень хотелось с ним поработать, – сказал Владислав Дубинчак.

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