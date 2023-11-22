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Довбик претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге: как проголосовать

В двух матчах этого месяца в Ла Лиге Довбик забил 2 мяча

сегодня, 16:11
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Куров Артем
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Украинец Артем Довбик, зимой перешедший в испанскую "Жирону", почти сразу стал показывать высокий уровень игры и результативности. Теперь в ноябре он претендует на звание лучшего игрока месяца в Ла Лиге, передают "Комментарии".

Довбик претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге: как проголосовать

Довбик во время матча Фото с открытых источников

Матчи в ноябре

В ноябре в испанской Примере Артем Довбик и его "Жирона" сыграли два матча. В обоих случаях были одержаны победы, а украинец внес существенный вклад в эти результаты. Сначала в матче с "Осасуной" Артем отдал голевую передачу на первый гол, затем забил сам и снова ассистировал на Виктора Цыганкова, что помогло его команде выиграть в гостях 4:2. В следующем матче против тяжелого соперника "Райо" Довбик сравнял счет уже с передачи Цыганкова, а на 65 минуте после комбинации "Жироны" при участии Цыганкова, украинский форвард пробил с нескольких метров по воротам, голкипер "Райо" совершил великолепный сейв, но на добивании сыграл Савио.


Статистика Довбика

Пока Довбик занимает вторую позицию в чемпионате по системе гол пас после Джуда Беллингема. У англичанина 12 баллов, а у Артема 11. Таким образом, за 13 сыгранных матчей в Ла Лиге украинец забил 7 мячей и отдал 4 результативных передачи. Еще один ассист Артем совершил в Кубке Испании.

Читайте также, что из-за повреждения Кепы Аррисабалаги перед матчем с "Брагой" 8 ноября место в воротах "королевского клуба" занял Андрей Лунин. Испанец должен был восстановиться после международной паузы, однако как сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас, Кепа пропустит еще несколько ближайших игр.

Напомним, что завершилась квалификация к Евро-2024, в которой принимала участие и Украина. По ее итогам 20 сборных напрямую вышли на Евро. Кто именно вышел в финальную часть турнира читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://laligapotm.easports.com/
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