Донецкий "Шахтер" - в полуфинале Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в матче 1/4 финала Лиги Европы разгромил швейцарский "Базель" со счетом 4:1 и пробился в полуфинал Лиги Европы.

Жуниор Мораес уже на второй минуте матча положил начало разгрому соперника. По ходу первого тайма Тайсон сделал счет 2:0, с таким результатом соперники и ушли на перерыв.

Во втором тайме в нервной игре дончане заработали пенальти, который умело реализовал Алан Патрик, а под занавес встречи Додо забил четвертый мяч. Единственное, на что хватило "Базеля" - это мяч престижа Рики ван Волсфинкела в компенсированное время.

В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Интером" в понедельник, 17 августа. Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени. Во втором полуфинале днем ранее "Манчестер Юнайтед" сразится с "Севильей".

Ранее "Комментарии" сообщали о результатах понедельника в четвертьфиналах Лиги Европы.





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