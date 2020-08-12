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Главная Новости Спорт футбол Донецкий "Шахтер" - в полуфинале Лиги Европы
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Донецкий "Шахтер" - в полуфинале Лиги Европы

Следующий соперник - миланский "Интер"

сегодня, 00:08
Автор:

Владимир Лавский
Донецкий "Шахтер" - в полуфинале Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в матче 1/4 финала Лиги Европы разгромил швейцарский "Базель" со счетом 4:1 и пробился в полуфинал Лиги Европы. 

Жуниор Мораес уже на второй минуте матча положил начало разгрому соперника. По ходу первого тайма Тайсон сделал счет 2:0, с таким результатом соперники и ушли на перерыв.

Во втором тайме в нервной игре дончане заработали пенальти, который умело реализовал Алан Патрик, а под занавес встречи Додо забил четвертый мяч. Единственное, на что хватило "Базеля" - это мяч престижа Рики ван Волсфинкела в компенсированное время. 

В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Интером" в понедельник, 17 августа. Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени. Во втором полуфинале днем ранее "Манчестер Юнайтед" сразится с "Севильей". 

Ранее "Комментарии" сообщали о результатах понедельника в четвертьфиналах Лиги Европы. 



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