kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.08.2020

BTC/USD

11888.42

ETH/USD

397.38

LTC/USD

58.92

НБУ 11.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Определился потенциальный соперник донецкого "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Определился потенциальный соперник донецкого "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы

Если дончане обыграют "Базель" во вторник, то в полуфинале им предстоит сыграть против "Интера"

сегодня, 00:59
Автор:

Владимир Лавский
Определился потенциальный соперник донецкого "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы

В понедельник, десятого августа, состоялись первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги Европы. 

Итальянский "Интер" минимально обыграл немецкий "Байер" (2:1) и пробился в следующую стадию турнира, где, возможно, сыграет с донецким "Шахтером". Все голы были забиты в первые 25 минут матча. Сначала Николо Барелла открыл счет в матче, а затем Ромелу Лукаку увеличили разницу в счете. Все, на что хватило немцев, так это на мяч престижа Кайя Хавертца. 

Вторым полуфиналистом стал "Манчестер Юнайтер". Англичане лишь в экстра-тайма сумели победить датский "Копенгаген" - 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Бруну Фернандеш. 

Во вторник, 11 августа, свой матч 1/4 финала Лиги Европы проведет донецкий "Шахтер". В 22.00 донецкий клуб сыграет со швейцарским "Базелем". Отметим, что матч пройдет на нейтральной территории в Германии. Еще одну четвертьфинальную пару составили "Севилья" и "Вулверхэмптон". 

Как ранее сообщали "Комментарии", "Ювентус" Криштиану Роналду прекратил борьбу за кубок Лиги чемпионов. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!