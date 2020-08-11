Определился потенциальный соперник донецкого "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы

В понедельник, десятого августа, состоялись первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги Европы.

Итальянский "Интер" минимально обыграл немецкий "Байер" (2:1) и пробился в следующую стадию турнира, где, возможно, сыграет с донецким "Шахтером". Все голы были забиты в первые 25 минут матча. Сначала Николо Барелла открыл счет в матче, а затем Ромелу Лукаку увеличили разницу в счете. Все, на что хватило немцев, так это на мяч престижа Кайя Хавертца.

Вторым полуфиналистом стал "Манчестер Юнайтер". Англичане лишь в экстра-тайма сумели победить датский "Копенгаген" - 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Бруну Фернандеш.

Во вторник, 11 августа, свой матч 1/4 финала Лиги Европы проведет донецкий "Шахтер". В 22.00 донецкий клуб сыграет со швейцарским "Базелем". Отметим, что матч пройдет на нейтральной территории в Германии. Еще одну четвертьфинальную пару составили "Севилья" и "Вулверхэмптон".

Как ранее сообщали "Комментарии", "Ювентус" Криштиану Роналду прекратил борьбу за кубок Лиги чемпионов.

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