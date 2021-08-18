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Главная Новости Спорт футбол «До полуночи ждали вестей из Эмиратов»: сборная Украины получила нового тренера не по любви, а вопреки
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«До полуночи ждали вестей из Эмиратов»: сборная Украины получила нового тренера не по любви, а вопреки

Сборная Украины по футболу получила нового тренера

сегодня, 08:55
Автор:

Кравцев Сергей

Исполком УАФ назначил Александра Петракова на должность и.о. главного тренера сборной Украины. Как передает издание "Комментарии", первым об этом сообщил известный спортивный журналист Игорь Бурбас. Позже эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил президент УАФ Андрей Павелко.

«До полуночи ждали вестей из Эмиратов»: сборная Украины получила нового тренера не по любви, а вопреки

Андрей Павелко и Александр Петраков Фото: Facebook Павелко

Вот только назначение главного коуча "сине-желтых" оказалось с привкусом какой-то неопределенности и горечи. Много разговоров ходило о том, что именно экс-динамовец Сергей Ребров, у которого действующий контракт с "Аль-Айном", может возглавить сборную. Об этом писали в СМИ, об этом говорили спортивные обозреватели, мол есть желание у обеих сторон – УАФ и самого Реброва. Но в итоге последнее слово оказалось за малоизвестным на европейском континенте "Аль-Айном" из ОАЭ, где не планировали отпускать украинца и сумели финансово Реброва убедить. В итоге, как написал комментатор Игорь Бурбас: "до полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов…". А потом, видимо, получив негативный ответ от Реброва, поняли, что Петраков — единственный выход.

Новость о назначении Петракова подтвердил глава УАФ Андрей Павелко у себя в Facebook. По его словам, именно Александр Петраков, Чемпион мира-2019 со сборной u-20 будет, теперь готовит главную команду страны к ЧМ-2022. Также Павелко подтвердил, что работать Петраков будет с приставкой "и.о.", что уже само по себе говорит – в УАФ продолжают присматриваться к кандидатам на пост тренера национальной команды, просто затягивать с назначением больше нельзя было, вот и пришлось идти на такой шаг.

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Источник: https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4191808940904722
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