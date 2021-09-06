«До Евро говорил о работе в клубе, а после Евро - клуба не оказалось»: как украинцы реагируют на заявление Шевченко

3 сентября экс-наставник национальной сборной по футболу Андрей Шевченко сделал заявление о том, что намерен продолжать работать с украинской командой, но не получил приглашения УАФ о продлении контракта. В Украинской ассоциации футбола слова бывшего тренера опровергли, предоставив документы о приглашении на переговоры. В соцсетях поступок Шевченко, который почему-то решил пожаловаться на непродлении с ним контракта только через месяц после его завершения, раскритиковали. В частности, украинцы связывают заявления экс-тренера с тем, что он не получил приглашение поработать в европейских клубах, на которые рассчитывал после евро-2020.

Андрей Шевченко. Фото: Sport.ua

"До Евро говорил о работе в клубе, а после Евро клуба не оказалось. Потом еще месяц после окончания контракта молчал, отчет до окончания контракта не обнародовал но не сообщил о желании продлить контракт, а теперь уже с ним не продлили соглашение ??? Больше вопросов чем ответов... Почему после ЕВРО не заявил о желании продлить контракт ???", — отмечает корреспондент Владислав Матушак.





"Есть какое-то уважение к новому тренеру? Надо было не в носу ковыряться, а говорить в июле, или позже. Зачем эти пресс-конференции в свиные голоса. У нас сегодня игра, деликатный момент для Сборной, а они тянут внимание на себя и подстрекают общество ", — указали Ольга.

"Из всего уважения к Шеве, но это все смысл, и ложь. А просто жлобство от легенды ", — считает Василий.





Сумма заработков экс-наставника национальной сборной, которая ставит 400 млн грн за 5 лет, похоже, тоже возмутила украинский.

"... неплохо устроился. Семьи их — там, а здесь миллионные контракты имеют бедной Украине ", — написал пользователь Николай Швирид.





В общем, украинцы склонны думать, что Шевченко сделал заявление о якобы намерении продолжить работу со сборной через месяц после объявлением им же о завершении контракта, с целью обратить на себя внимание.

"Шева рассчитывал, что после ЧЕ, на него посыпятся пропозицii возглавить какой-то итальянский клуб, поэтому решил оставить сборную, но не тут-то было. А теперь ни клуба, ни збiрноi, i сейчас поднимать этот вопрос уже нет никакого смысла ", — считает корреспондент Владимир.





"Да все понятно сказал. Мне по крайней мере. Ждал, что похвалят, попросят с караваем. А не получилось ", — написал Ярослав Макитра.

Пользователи соцсетей указывают на то, что ситуация вышла неприятная и констатируют, очевидно, наличие какого-то недоразумения между Шевченко и руководителем УАФ Андреем Павелко, которое экс-тренеру стоило бы урегулировать сразу, а не месяц спустя.





Сегодня национальная сборная по футболу имеет нового наставника. Им 18 августа стал Александр Петраков, который тренировал молодежную сборную Украины и победил с командой в Чемпионате мира — 2019.

Под руководством Петракова украинцы сыграли вничью сенсационный матч с действующими чемпионами мира — сборной Франции на НСК "Олимпийском" 4 сентября.

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