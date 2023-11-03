"Динамо" против "Шахтера": стартовые составы команд

Уже начинается матч "Динамо" против "Шахтера". Известны составы команд на поединок.



Матч Динамо против Шахтера. Фото с открытых источников

Стартовые составы команд

Состав "Динамо": Бущан Г. (В), Тимчик О., Попов Д., Дячук М., Дубинчак В., Бражко В. (К), Шепелев В., Караваев О., Шапаренко М., Волошин Н., Бенито.



Состав "Шахтера" Потрошитель Д. (В), Конопля Ю., Бондарь В., Матвиенко М., Азаров И., Степаненко Т. (К), Зубков О., Судаков Г., Криськив Д., Невертон, Сикан Д.



Форма "Шахтера"

"Шахтер", после проведенных 10 матчей в УПЛ, сейчас имеет 21 очко (разница забитых и пропущенных мячей: 20-10) и занимает 4-е место в турнирной таблице. Несмотря на это, у дончан еще 2 игры в запасе, что делает их потенциальными лидерами в чемпионате. В предыдущем туре команда, которая сейчас руководит Марино Пушич, уверенно победила ЛНС со счетом 3:0. Лучшими бомбардирами команды в сезоне являются Даниил Сикан и Алексей Кащук, забившие по 4 гола.



Нестабильность "Динамо"

"Динамо" провело только 9 матчей в текущем сезоне УПЛ, из которых 5 побед, 1 ничья и 3 поражения (разница мячей: 23-15). Команда Мирчи Луческу находится на 7 месте турнирной таблицы и имеет 16 очков и имеет три игры в запасе. Однако в последних трех турах "динамовцы" потерпели неудачу, потерпев поражение от "Полесья" (2:3) и "Днепра-1" (0:1), и сыграв вничью с "Колосом" (1:1). Лучшими бомбардирами команды в Премьер-лиге Виталий Буяльский (6 голов), Владислав Ванат (4) и Андрей Ярмоленко (4). Однако последние двое не примут участия в матче против "горняков": Ванат дисквалифицирован, а Ярмоленко травмирован.



История встреч

В чемпионате Украины команды сыграли между собой 70 матчей. "Шахтер" завоевал 26 побед, 19 раз игры завершились вничью, а "Динамо" побеждало 25 раз. Общая разница забитых мячей составляет 86-84 в пользу донецкого клуба. За последние 20 матчей между "Динамо" и "Шахтером" преимущество за последними. "Горняки" побеждали 9 раз, киевляне — 7 и еще четыре матча закончились ничьей. Последний матч между командами состоялся в апреле и завершился вничью 1:1.



Читайте также, что уже в эту пятницу 3 ноября состоится главный матч первой половины сезона в Украинской Премьер-лиге. Киевское "Динамо" дома сыграет против донецкого "Шахтера". "Комментарии" разобрались, где можно будет посмотреть это историческое противостояние.

