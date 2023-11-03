"Динамо" против "Шахтера": интересная статистика перед матчем

Сегодня в 17:00 в Киеве состоится матч чемпионата Украины между "Динамо" и донецким "Шахтером". Перед этим противостоянием "Комментарии" разобрали форму и последние матчи команд.



Матч "Динамо"-"Шахтер". Фото прес-служба ФК "Динамо" Киев

Форма "Шахтера"

"Шахтер", после проведенных 10 матчей в УПЛ, сейчас имеет 21 очко (разница забитых и пропущенных мячей: 20-10) и занимает 4-е место в турнирной таблице. Несмотря на это, у дончан еще 2 игры в запасе, что делает их потенциальными лидерами в чемпионате. В предыдущем туре команда, которая сейчас руководит Марино Пушич, уверенно победила ЛНС со счетом 3:0. Лучшими бомбардирами команды в сезоне являются Даниил Сикан и Алексей Кащук, забившие по 4 гола.



Нестабильность "Динамо"

"Динамо" провело только 9 матчей в текущем сезоне УПЛ, из которых 5 побед, 1 ничья и 3 поражения (разница мячей: 23-15). Команда Мирчи Луческу находится на 7 месте турнирной таблицы и имеет 16 очков и имеет три игры в запасе. Однако в последних трех турах "динамовцы" потерпели неудачу, потерпев поражение от "Полесья" (2:3) и "Днепра-1" (0:1), и сыграв вничью с "Колосом" (1:1). Лучшими бомбардирами команды в Премьер-лиге Виталий Буяльский (6 голов), Владислав Ванат (4) и Андрей Ярмоленко (4). Однако последние двое не примут участия в матче против "горняков": Ванат дисквалифицирован, а Ярмоленко травмирован.



История встреч

В чемпионате Украины команды сыграли между собой 70 матчей. "Шахтер" завоевал 26 побед, 19 раз игры завершились вничью, а "Динамо" побеждало 25 раз. Общая разница забитых мячей составляет 86-84 в пользу донецкого клуба. За последние 20 матчей между "Динамо" и "Шахтером" преимущество за последними. "Горняки" побеждали 9 раз, киевляне — 7 и еще четыре матча закончились ничьей. Последний матч между командами состоялся в апреле и завершился вничью 1:1.



Читайте также, что уже в эту пятницу 3 ноября состоится главный матч первой половины сезона в Украинской Премьер-лиге. Киевское "Динамо" дома сыграет против донецкого "Шахтера". "Комментарии" разобрались, где можно будет посмотреть это историческое противостояние.

