"Динамо" против "Шахтер", чемпионат Франции и Испании: какие матчи состоятся сегодня

Сегодня в пятницу 3 ноября в европейском футболе состоится немного матчей, но есть те, которые достойны внимания. Интересные матчи есть в Испании и Франции, а в Украине вообще состоится историческое противостояние "Динамо" против "Шахтера", сообщают "Комментарии".



Матч Динамо против Шахтера. Фото с открытых источников

Ла Лига

В испанской Примере состоится интересный матч, учитывая борьбу за первую позицию. Мадридский "Атлетико" поедет в гости в "Лас-Пальмас". В случае победы команда Диего Симеоне сравнится по набранным баллам с "Реалом" и "Жироной". Однако сделать это будет не так просто, ведь в нынешней кампании меньше "Лас-Пальмас" голов пропустили только сами "матрасники" и мадридский "Реал". Начало матча в 22:00. Игру можно будет посмотреть на платформе Megogo.



Французская Лига 1

Сегодня во Франции состоится поединок "Пари Сен-Жермен" против "Монпелье". Парижане находятся на второй позиции в чемпионате, а их соперники на 11 строчке. Игра начнется в 22:00, посмотреть можно на платформе Megogo.



Матч "Динамо" и "Шахтера"

Перед матчем с Шахтером киевляне располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице УПЛ. Они удачно стартовали, однако в последних пяти матчах чемпионата у них два поражения, одна ничья и две победы. Также болельщиков "Динамо" сокрушает тот факт, что команда в последний раз побеждала месяц назад. Нельзя не упомянуть и вылет бело-синих из Кубка Украины от киевской Оболони.



У донецкого "Шахтера" все более или менее стабильно, а главное, что в хорошем смысле. Хотя горняки и находятся только на третьем месте по потерянным очкам они лидеры. В последних пяти матчах донецкий клуб трижды победил, однажды сыграл вничью и однажды проиграл. Также недавно "Шахтер" вышел в полуфинал Кубка Украины, одолев "Викторию".

За последние 20 матчей между "Динамо" и "Шахтером" преимущество за последними. "Горняки" побеждали 9 раз, киевляне — 7 и еще четыре матча закончились ничьей. Последний матч между командами состоялся в апреле и завершился вничью 1:1.

Читайте также, что уже в эту пятницу 3 ноября состоится главный матч первой половины сезона в Украинской Премьер-лиге. Киевское "Динамо" дома сыграет против донецкого "Шахтера". "Комментарии" разобрались, где можно будет посмотреть это историческое противостояние.

