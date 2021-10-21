«Динамо» проиграло «Барселоне», но вмешалась «Бавария»: у украинцев появился шанс

Весьма непростая ситуация сложилась в турнирной таблице группы E ЛЧ. Если раньше спортивные обозреватели с уверенностью говорили, что на выход из группы претендуют лишь два гранда мирового футбола "Бавария" и "Барселона", а "Бенфике" и "Динамо" придется бороться лишь за третье место в группе, то теперь шанс появился и украинцев, и у португальцев. Несмотря на вчерашнее поражение с минимальным счетом "динамовцев" на "Камп Ноу", шанс зацепиться за евровесну у столичного клуба все же остался. Его как ни странно подарили немцы. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Sport.ua".

Динамо потерпело минимальное поражение от Барселоны. Фото из открытых источников

Этот шанс, как часто бывает в украинском футболе, связан не столько с игрой самих украинцев, сколько с игрой их соперников. "Динамовцы" действительно потерпели поражение против "Барселоны" в выездном матче, но также потерпела разгромное поражение со счетом 0:4 португальская "Бенфика". Красная бундесмашина оставила шансы для "Динамо".

"Бавария" после третьего раунда уже фактически гарантировала себе выход в стадию плей-офф, у нее 9 очков. На втором месте идет "Барселона", у нее лишь 4 очка. На третьем месте "Бенфика" с 3 очками. Ну, и на дне турнирной таблицы "Динамо" с 1 пунктом.

Благодаря вчерашней победе "Баварии" над "Бенфикой" у киевского "Динамо" остаются шансы на продолжение борьбы весной, ведь "Бенфика" остается на расстоянии одной победы. У "бело-синих" есть хорошие шансы зацепиться, если не за Лигу чемпионов, то за продолжение выступлений в Лиге Европы.

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