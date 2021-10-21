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«Динамо» проиграло «Барселоне», но вмешалась «Бавария»: у украинцев появился шанс

"Динамо" минимально уступило "Барселоне" на выезде, снова забить не удалось

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей

Весьма непростая ситуация сложилась в турнирной таблице группы E ЛЧ. Если раньше спортивные обозреватели с уверенностью говорили, что на выход из группы претендуют лишь два гранда мирового футбола "Бавария" и "Барселона", а "Бенфике" и "Динамо" придется бороться лишь за третье место в группе, то теперь шанс появился и украинцев, и у португальцев. Несмотря на вчерашнее поражение с минимальным счетом "динамовцев" на "Камп Ноу", шанс зацепиться за евровесну у столичного клуба все же остался. Его как ни странно подарили немцы. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Sport.ua".

«Динамо» проиграло «Барселоне», но вмешалась «Бавария»: у украинцев появился шанс

Динамо потерпело минимальное поражение от Барселоны. Фото из открытых источников

Этот шанс, как часто бывает в украинском футболе, связан не столько с игрой самих украинцев, сколько с игрой их соперников. "Динамовцы" действительно потерпели поражение против "Барселоны" в выездном матче, но также потерпела разгромное поражение со счетом 0:4 португальская "Бенфика". Красная бундесмашина оставила шансы для "Динамо".

"Бавария" после третьего раунда уже фактически гарантировала себе выход в стадию плей-офф, у нее 9 очков. На втором месте идет "Барселона", у нее лишь 4 очка. На третьем месте "Бенфика" с 3 очками. Ну, и на дне турнирной таблицы "Динамо" с 1 пунктом. 

Благодаря вчерашней победе "Баварии" над "Бенфикой" у киевского "Динамо" остаются шансы на продолжение борьбы весной, ведь "Бенфика" остается на расстоянии одной победы. У "бело-синих" есть хорошие шансы зацепиться, если не за Лигу чемпионов, то за продолжение выступлений в Лиге Европы.

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Источник: https://sport.ua/news/558728-krasnaya-bundesmashina-bavariya-razgromila-benfiku-ostaviv-shansy-dlya-dinamo
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