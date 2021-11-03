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Динамо продолжает «лететь» в Лиге Чемпионов, минимально уступив Барселоне

Киевляне имели несколько моментов, но не сумели забить

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" не сумело "распечатать" ворота каталонской "Барселоны", уступив дома с минимальным счетом. Таким образом после четырёх туров Лиги Чемпионов киевляне остаются на "дне" турнирной таблицы всего лишь с одним очком, что делает шансы "динамовцев" на евровесну призрачными. После такой игры столичного клуба больше всего обидно слышать объяснение "мы достойно проиграли". В последние два года мы только то и делаем, что "достойно проигрываем". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет спортивный обозреватель и журналист Павел Бондаренко. 

Динамо продолжает «лететь» в Лиге Чемпионов, минимально уступив Барселоне

Динамо-Барселона. Фото: FC Barcelona

"И это не только футбол. У нас по ходу к власти (и не только в футболе) пришли высококачественные профессионалы. И только слышишь: у нас коррупции нет. Конец эры. Правда, когда разговариваешь с футболистами – слышишь, что никогда такого "триндеца" еще не было. Вот вам картина маслом в 2020 году президент Украины поставил задачу: не только возродить клуб "Кривбасс", а, чтобы он играл в Премьер-Лиге. И будет играть. И все знают, что ложиться перед поездом – себе дороже. Разве что Ярославский против, но здесь особый случай", – отметил Бондаренко.

Журналист добавляет, в высшем дивизион так же. Всем известно, что "Динамо" станет чемпионом. Известно давно. Потому что у нас коррупции нет, а есть чистый искрящийся честный спорт. Владельцы "Динамо" Суркис и Кравчук близки к ОП, но это, как в случае с "Кривбассом" — "совпадение". А, когда при Януковиче к этой организации был близок Ахметов, чемпионом был "Шахтер".

"Вот только вопрос: а, почему они все "летят" в еврокубках? Дошло до проигрыша признанным "грандам" — казахам, финнам и молдаванам...", – резюмировал Павел Бондаренко.

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Источник: https://www.facebook.com/urtab/posts/4420329204741111
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