"Динамо" назначило нового тренера вместо Луческу: кто им стал

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Куров Артем
В 13 туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 1:0. После матча тренер киевлян Мирча Луческу подал в отставку. Сегодня стало известно имя нового тренера "бело-синих". Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" Киев, передают "Комментарии".
Александр Шовковский. Фото с открытых источников
Александр Шовковский, многолетний голкипер и легенда "Динамо", уже исполнявший обязанности главного тренера в конце прошлого сезона, снова назначен и.о. главный тренер команды. Футбольный клуб поблагодарил Луческу за его работу и представил Шовковского как нового наставника команды.
Под руководством Александра Шовковского в тренерском штабе будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.
Читайте также, что футбольный клуб "Челси" представил претендентов на звание лучшего гола за октябрь. Среди семи претендентов победил мяч Михаила Мудрика, который он забил в матче против "Арсенала".
Также отметим, что сегодня в Английской Премьер-лиге будут сыграны семь матчей 11 тура. Среди них в четырех матчах могут сыграть украинцы. Где и о какой смотреть эти поединки сообщают "Комментарии".
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