logo

BTC/USD

34730.85

ETH/USD

1836.97

LTC/USD

69.67

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "Динамо" назначило нового тренера вместо Луческу: кто им стал
commentss НОВОСТИ Все новости

"Динамо" назначило нового тренера вместо Луческу: кто им стал

Вчера после поражения от "Шахтера" Мирча Луческу подал в отставку

сегодня, 13:20
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:

В 13 туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 1:0. После матча тренер киевлян Мирча Луческу подал в отставку. Сегодня стало известно имя нового тренера "бело-синих". Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" Киев, передают "Комментарии".

"Динамо" назначило нового тренера вместо Луческу: кто им стал

Александр Шовковский. Фото с открытых источников

Александр Шовковский, многолетний голкипер и легенда "Динамо", уже исполнявший обязанности главного тренера в конце прошлого сезона, снова назначен и.о. главный тренер команды. Футбольный клуб поблагодарил Луческу за его работу и представил Шовковского как нового наставника команды.



За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться, а наоборот, стремиться его повышать. Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу, – обратился к футболистам Александр Шовковский.


Под руководством Александра Шовковского в тренерском штабе будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.


Читайте также, что футбольный клуб "Челси" представил претендентов на звание лучшего гола за октябрь. Среди семи претендентов победил мяч Михаила Мудрика, который он забил в матче против "Арсенала".


Также отметим, что сегодня в Английской Премьер-лиге будут сыграны семь матчей 11 тура. Среди них в четырех матчах могут сыграть украинцы. Где и о какой смотреть эти поединки сообщают "Комментарии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://fcdynamo.com/news/oleksandr-shovkovskij-vikonuvach-obov-yazkiv-golovnogo-trenera-dinamo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!