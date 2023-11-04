"Динамо" назначило нового тренера вместо Луческу: кто им стал

В 13 туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 1:0. После матча тренер киевлян Мирча Луческу подал в отставку. Сегодня стало известно имя нового тренера "бело-синих". Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" Киев, передают "Комментарии".

Александр Шовковский. Фото с открытых источников

Александр Шовковский, многолетний голкипер и легенда "Динамо", уже исполнявший обязанности главного тренера в конце прошлого сезона, снова назначен и.о. главный тренер команды. Футбольный клуб поблагодарил Луческу за его работу и представил Шовковского как нового наставника команды.







За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться, а наоборот, стремиться его повышать. Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу, – обратился к футболистам Александр Шовковский.





Под руководством Александра Шовковского в тренерском штабе будут работать Эмиль Карас, Олег Гусев и Михаил Михайлов.







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Также отметим, что сегодня в Английской Премьер-лиге будут сыграны семь матчей 11 тура. Среди них в четырех матчах могут сыграть украинцы. Где и о какой смотреть эти поединки сообщают "Комментарии".

