"Динамо двигается дальше": Суркис прокомментировал отставку Луческу

В 13 туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 1:0. После матча тренер киевлян Мирча Луческу подал в отставку. Президент клуба Игорь Суркис дал комментарий по этому поводу, сообщает пресс-служба ФК "Динамо" Киев.



Суркис на пресс-конференции. Фото сайт УПЛ

Мирча Луческу – большой тренер, многого достигший и в украинском, и в европейском футболе. Не скрою, его решение об отставке с должности главного тренера стало для нас неожиданностью. Луческу всегда пользовался уважением и доверием нашего клуба, я искренне благодарен Мистеру за его работу в киевском "Динамо". На том пути, который мы прошли вместе, были и победы, и достижения Луческу оставался с клубом в это тяжелое военное время. Однако "Динамо" двигается дальше. В ближайшее время мы сообщим, кто возглавит тренерский штаб нашей команды. Задача, которую я ставлю перед коллективом, не меняется – мы обязаны выиграть чемпионат, – сказал Игорь Суркис.



События матча "Динамо" — "Шахтер"

В первом тайме преимущество было в основном на стороне киевлян. Они больше владели мячом и били по воротам, однако забить в итоге так и не смогли.



В начале второй половины встречи "Шахтер" перехватил инициативу и на 53-й минуте открыл счет. Александр Зубков после разрезной передачи Невертона пробил между ног голкипера. Динамовцы пытались отыграться и шли вперед, однако за весь второй тайм они не смогли нанести ни одного удара в створ ворот "горняков". Нападающий дончан Даниил Сикан имел прекрасную возможность удвоить преимущество своей команды. После великолепной передачи Георгия Судакова он положил на покушение Дячука и бил с нескольких метров, однако свою команду спас Бущан.



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