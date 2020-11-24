"Динамо" - "Барселона": во сколько матч и где смотреть

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Владимир Лавский
Во вторник, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграет встречу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны". "Комментарии" рассказывают о предматчевых раскладах и где можно следить за игрой.
Киевляне после трех туров довольствуются всего лишь одним и очком и занимают предпоследнее место в группе. Конечно, при таких раскладах рассчитывать на проход дальше в Лиге чемпионов невероятно сложно, но нужно сосредоточиться на путевке в Лигу Европы. У Мирчи Луческу традиционные кадровые проблемы из-за COVID-19. Потери Сидорчука, Цыганкова и Родригеса существенные, но Де Пена, Вербич, Шапаренко и Буяльский способны сыграть не менее активно.
"Барселона" же в Киеве решила отдохнуть, и привезла откровенно резервный состав. Не будет даже главной звезды мирового футбола Лионеля Месси, которого также решили оставить дома. Кроме него, не сыграют де Йонг, Пике, Бускетс, Серхи Роберто, Фати. И это только игроки основы.
Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало — в 22.00. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале "Футбол 2" и стриминговой платформе Megogo.
Как ранее сообщали "Комментарии", матч между сборными Украины и Швейцарии в Лиге наций не состоялся.
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