kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.11.2020

BTC/USD

18981.62

ETH/USD

601.17

LTC/USD

88.38

НБУ 24.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол "Динамо" - "Барселона": во сколько матч и где смотреть
commentss НОВОСТИ Все новости

"Динамо" - "Барселона": во сколько матч и где смотреть

Поединок состоится в Киеве во вторник

сегодня, 14:04
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, 24 ноября, киевское "Динамо" сыграет встречу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны". "Комментарии" рассказывают о предматчевых раскладах и где можно следить за игрой. 

"Динамо" - "Барселона": во сколько матч и где смотреть

Киевляне после трех туров довольствуются всего лишь одним и очком и занимают предпоследнее место в группе. Конечно, при таких раскладах рассчитывать на проход дальше в Лиге чемпионов невероятно сложно, но нужно сосредоточиться на путевке в Лигу Европы. У Мирчи Луческу традиционные кадровые проблемы из-за COVID-19. Потери Сидорчука, Цыганкова и Родригеса существенные, но Де Пена, Вербич, Шапаренко и Буяльский способны сыграть не менее активно.

"Барселона" же в Киеве решила отдохнуть, и привезла откровенно резервный состав. Не будет даже главной звезды мирового футбола Лионеля Месси, которого также решили оставить дома. Кроме него, не сыграют де Йонг, Пике, Бускетс, Серхи Роберто, Фати. И это только игроки основы.

Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало — в 22.00. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале "Футбол 2" и стриминговой платформе Megogo.

Как ранее сообщали "Комментарии", матч между сборными Украины и Швейцарии в Лиге наций не состоялся. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ