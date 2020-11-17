Лига наций. Матч Швейцария - Украина не состоится

УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что в связи с решением департамента здравоохранения швейцарского кантона Люцерн отправить на карантин всю делегацию национальной команды Украины, матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина не может состояться. УАФ отмечает, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи, но запрет местных властей сделал это невозможным.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА. Ранее Малиновский, Мораес и Кривцов получили положительные тесты на COVID-19, после чего сборную Украины отправили на карантин. Сообщалось, что матч могут перенести или заменить жеребьевкой.

Начало матча Швейцария – Украина было запланировано на 21.45.

После поражения от сборной Германии (1:3) на прошлой неделе и ничейного результата в игре Испания — Швейцария (1:1) украинская национальная команда рискует вновь вернуться в дивизион В Лиги наций. Сегодня команду Шевченко устроит даже поражение с один гол, если мы забьем два мяча и больше, что остаться в дивизионе А, однако предматчевые расклады были против желто-синих.

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