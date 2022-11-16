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Дерзкое заявление Инфантино о прекращении огня между Украиной и Россией на G20

Во время выступления на саммите G20 президент ФИФИ призвал к миру.

16 ноября 2022, 18:17 comments1715
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Автор:

Slava Kot

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино на саммите G20 в Индонезии во время своей речи призвал остановить военные действия на время проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Дерзкое заявление Инфантино о прекращении огня между Украиной и Россией на G20

Инфантино и Путин. Фото: из открытых источников

От имени всего мирового сообщества Джанни Инфантино попросил мир в Украине с 20 ноября по 18 декабря. Именно в этот период будет проходить ЧМ-2022.

"Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и Россией на один месяц во время чемпионата мира. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете", — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино во время своего выступления на Бали.

Подобная реакция вызвала негатив среди украинских спортсменов. Украинский теннисист Сергей Стаховский иронически отреагировал на слова президента ФИФА и предложил Инфантино свой вариант заявления.

"Почему бы вам не предложить Ирану "не исполнять смертные приговоры в течение месяца ЧМ". Это была бы уникальная возможность для руководства Ирана продемонстрировать свою "человечность"", – пишет Стаховский в своих соцсетях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о спонсоров из Дании, принявших радикальное решение перед проведением ЧМ-2022. Бойкот постановления из-за большого количества смертей, вызванных строительством новых стадионов в Чемпионат мира по футболу в Катаре.

Также "Комментарии" писали о том, что для ФИФА деньги важнее человечности и уважения, якобы исповедуемой организацией. Футбольная федерация позволила показ Чемпионата мира для россиян.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/15/g20-summit-2022-live-updates-bali-ukraine-volodymyr-zelenskiy-to-address-world-leaders
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