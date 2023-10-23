Дебют украинца в АПЛ и гол-красавец Мудрика: обзор тура в Англии

В эти выходные состоялось немало матчей в Английской Премьер-лиге, в которых принимали участие представители Украины. Некоторые забивали фантастические голы, а где кто вообще только дебютировал в сильнейшей лиге мира. "Комментарии" собрали все самое интересное в одной новости.





Дебютная игра Егора Ярмолюка. Фото с фейсбук-страницы ФК "Брентфорд"

Лондонское дерби



В Англии в эти выходные произошло украинское лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом". У "аристократов" в стартовом составе вышел Михаил Мудрик, у "канониров" – Александр Зинченко. Хотя и в итоге на табло была зафиксирована боевая ничья 2:2, матч для украинцев сложился совсем по-разному.



Вингер "Челси" сначала откликнулся на подачу с фланга и пробил головой. Мяч попал в руку игрока "канониров", после чего судья поставил пенальти, который реализовал Коул Палмер. А на 48 минуте Михаил, получив мяч на фланге, левой ногой красиво забросил его за спину голкипера "Арсенала". На 66-й минуте Мудрика заменили. Он получил самую высокую оценку от портала Whoscored среди игроков "синих" — 7,4.



Александр Зинченко провел свой не лучший матч в составе Арсенала. На 11 минуте он получил желтую карточку за фол на Михаиле Мудрике. А уже в перерыве Микель Артета решил заменить украинца. В итоге Александр получил самую плохую оценку (5,6) в матче среди своей команды.

Другие матчи

"Эвертон" Виталия Миколенко уступил на выезде "Ливерпулю" 2:0. Украинец отыграл 88 минут и получил отметку 6,8. Илья Забарный и его "Борнмут" проиграли 1:2 "Вулвергемптону". Защитник "вишен" получил желтую карточку, оценка от Whoscored – 6,6. А в матче "Брентфорда" против "Бернли" произошел долгожданный дебют. На 76-й минуте матча на поле появился Егор Ярмолюк. Это была первая игра 19-летнего украинца за основной состав Брентфорда. Экс-игрок "Днепра-1" получил оценку 6,3.



Читайте на портале "Комментарии": украинец Михаил Мудрик отметился красивым голом во встрече "Челси" и "Арсеналом", забросив мяч за воротничок голкипера. Сам игрок "синих" дал комментарий о том целенаправленно ли он бил по воротам.

