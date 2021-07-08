Что Кайл Уокер ожидает от финала Евро-2020

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Данило Матюха
Игрок сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер заявил, что его команда приложит все усилия, чтобы обеспечить себе славу на Евро-2020 в воскресном финале против Италии. Об этом сообщает FourFourTwo.
Кайл Уокер - фото из открытых источников
Сборная "трех львов" обеспечила себе место в первом за 55 лет финале крупного турнира благодаря голу Гарри Кейна в дополнительное время. Этого было достаточно, чтобы увидеть, как Англия выйдет в финал, где они встретятся с Италией, надеясь положить конец долгому ожиданию "золота".
Уокер выиграл три титула Премьер-лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги в Манчестер Сити, но 31-летний футболист сравнил выход в воскресный финал со своим успехом в плей-офф чемпионата с клубом родного города "Шеффилд Юнайтед" в 2009 году.
Также игрок подчеркнул, что ему и его товарищам остался последний шаг к тому, чтобы войти в историю своей страны и получить заслуженное признание.
Напомним, что футбольное сообщество "взорвалась" от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча. Ранее "Комментарии" писали от том, как мир отреагировал на скандальный пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.
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