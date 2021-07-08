Что Кайл Уокер ожидает от финала Евро-2020

Игрок сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер заявил, что его команда приложит все усилия, чтобы обеспечить себе славу на Евро-2020 в воскресном финале против Италии. Об этом сообщает FourFourTwo.

Кайл Уокер - фото из открытых источников

Сборная "трех львов" обеспечила себе место в первом за 55 лет финале крупного турнира благодаря голу Гарри Кейна в дополнительное время. Этого было достаточно, чтобы увидеть, как Англия выйдет в финал, где они встретятся с Италией, надеясь положить конец долгому ожиданию "золота".

" Ни один состав нашей национальной команды не делал этого с 1966 года, поэтому, наконец, добиться того, чтобы страна стала такой, какой она заслуживает, и сделать это на "Уэмбли" — есть тут что-то особенное. Но остается одна дверь, которую нужно выбить, и я могу заверить вас, что каждый из нас сделает все возможное, чтобы выбить эту последнюю дверь ", — сказал Кайл Уокер.

Уокер выиграл три титула Премьер-лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги в Манчестер Сити, но 31-летний футболист сравнил выход в воскресный финал со своим успехом в плей-офф чемпионата с клубом родного города "Шеффилд Юнайтед" в 2009 году.

"Мне очень повезло получать награды за все эти годы. Но теперь это для вашей страны. Я играл здесь за "Шеффилд Юнайтед" в финале плей-офф. Вероятно, это был один из лучших моментов в моей карьере. Сегодняшний вечер превзошел эти впечатления или подошел очень близко. Не так много игроков в этой стране играют за Англию, поэтому однажды представить свою страну — это фантастика", — добавил футболист.

Также игрок подчеркнул, что ему и его товарищам остался последний шаг к тому, чтобы войти в историю своей страны и получить заслуженное признание.

Напомним, что футбольное сообщество "взорвалась" от назначения очень спорного пенальти в дополнительное время полуфинального матча. Ранее "Комментарии" писали от том, как мир отреагировал на скандальный пенальти англичан в полуфинале Евро-2020.





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