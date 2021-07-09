Что бывший тренер "Интера" думает о финале Евро-2020

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Данило Матюха
По мнению известного итальянского тренера Антони Конте, сборная Италии с достоинством вышла в финал Евро-2020, потому что оказалась более цельной командой чем все их соперники. Об этом сообщает Gezzetto Dello Sport.
Антонио Конте - фото из открытых источников
Наставник считает, что Италия способна справляться с различными игровыми ситуациями, как во владении, так и в фазе отсутствия мяча. Также сборная не только старается сохранить свою идею, индивидуальность и стиль, но и умеет адаптироваться к физическим, техническим или тактическим качествам соперников, чтобы найти лучший способ получить максимальный результат.
Касаемо финала, то Антонио Конте считает, что Англия будет более угрожающим соперником чем Испания почти во всех аспектах.
Но вопреки множеству плюсов сборная Англии куда более уязвима, чем кажется.
Напомним, что Италия выбила Испанию в серии послематчевых пенальти. Подопечные Манчини первыми вышли вперед благодаря голу Федерико Кьезы. Но уже за 10 минут до конца матча счет сравнял Альваро Мората. По пенальти выиграла Италия, не забив только одного мяча из пяти, в свою очередь Испании реализовала только два удара. Таким образом итальянская сборная стала первым финалистом Евро-2020.
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