Что бывший тренер "Интера" думает о финале Евро-2020

По мнению известного итальянского тренера Антони Конте, сборная Италии с достоинством вышла в финал Евро-2020, потому что оказалась более цельной командой чем все их соперники. Об этом сообщает Gezzetto Dello Sport.

Антонио Конте - фото из открытых источников

Наставник считает, что Италия способна справляться с различными игровыми ситуациями, как во владении, так и в фазе отсутствия мяча. Также сборная не только старается сохранить свою идею, индивидуальность и стиль, но и умеет адаптироваться к физическим, техническим или тактическим качествам соперников, чтобы найти лучший способ получить максимальный результат.

"Большая заслуга Манчини в том, что он дал команде столько знаний, что игроки показывают высочайший футбол. Матч можно выиграть или проиграть даже по эпизодам, но те, кто изучает футбол, знают, сколько работы стоит за тем, чтобы долгая серия положительных результатов продолжалась уже более трех лет. Выход в этот европейский финал имеют глубокие корни. С другой стороны, наш футбол всегда состоял из учебы и знаний. Наша история говорит об этом", — сказал Конте.

Касаемо финала, то Антонио Конте считает, что Англия будет более угрожающим соперником чем Испания почти во всех аспектах.

"В отличие от Испании, которая имела тенденцию просто возить мяч, англичане всегда целят обыграть вас один на один. Дриблинг, срезки и нахлесты — вот их главное оружие. В середине поля у них есть два очень сильных полузащитника, такие как Райс и Филлипс. Эти игроки обеспечивают баланс часто ища самый легкий пас, чтобы сыграть наверняка", — добавил тренер.

Но вопреки множеству плюсов сборная Англии куда более уязвима, чем кажется.

"Англия ждала этого матча всю жизнь. Они никогда не выигрывали чемпионаты Европы, и их единственный триумф на чемпионате мира приходится на 1966 год. Помощь "Уэмбли" может быть огромным толчком, но также и тормозом, потому что игроки могут чувствовать давление. Когда они пропустили от Дании, то продемонстрировали некоторые эмоциональные трудности. У нас будет меньше поддержки на трибунах, но больше опыта, чем у них на поле. Мы знаем, что значит играть в финале. И мы также знаем, как их выигрывают", — говорит Антонио Конте.

Напомним, что Италия выбила Испанию в серии послематчевых пенальти. Подопечные Манчини первыми вышли вперед благодаря голу Федерико Кьезы. Но уже за 10 минут до конца матча счет сравнял Альваро Мората. По пенальти выиграла Италия, не забив только одного мяча из пяти, в свою очередь Испании реализовала только два удара. Таким образом итальянская сборная стала первым финалистом Евро-2020.



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