ЧМ-2022: почему футболисты становятся на одно колено перед матчами

Перед началом поединка между сборными Англии и Ирана некоторые футболисты встали на одно колено. Портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters, рассказывает, почему так поступают спортсмены.



Футболисты сборной Англии стоят на колене. Фото: из открытых источников

В 2016 году и американский спортсмен Колин Каперник во время исполнения гимна США встал на одно колено. В следующей игре квотербек повторил свой поступок и таким образом положил начало разговорам о расовых вопросах, полицейском контроле и смешении политики и спорта. Со временем к Колину Капернику присоединились и другие игроки по американскому футболу.

Многие консервативные политики критикуют такие действия спортсменов, ведь связывают его с политическим ультралевым движением. На такие жесты негативно отреагировал 45 президент США, призвавший запретить подобные действия спортсменов.

Из-за движения Black Lives Matter подобная практика была подхвачена командами Английской Премьер-лиги в 2020 году после гибели Джорджа Флойда. Муж погиб после жестокого задержания американским полицейским. Тогда клубы АПЛ носили лого Black Lives Matter, которые со временем заменили надписями No Place for Racism.

Кроме футболистов к подобной практике присоединились и другие спортсмены, в частности, теннисистка Наоми Осака и пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

В футбольном мире на одно колено становятся преимущественно английские команды и сборная Англии перед важными матчами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сборная Англии в первом своем матче на Чемпионате мира уничтожила сборную Ирана, забив шесть голов.

Также "Комментарии" писали об опубликованном фото Криштиану Роналду, собравшем миллионы лайков.

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