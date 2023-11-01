"Черноморец" "не заметил" "Зарю": известный второй полуфиналист Кубка Украины

Состоялся второй матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу. На стадионе "Черноморец" в Одессе одноименный клуб принимал луганскую "Зарю". "Моряки" не заметили гостей и одержали разгромную победу 4:1, передают "Комментарии".



Матч "Черноморца" против "Зари". Фото прес-служба "Черноморца"

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”Черноморец”: 1 Варакута, 3 Ермаков, 79 Салюк (10 Хадида, 85), 9 Путря (капитан), 45 Брагару, 27 Васильев, 7 Кузик (20 Авагимян, 76), 8 Шпорн, 77 Штогрин (29 Вакура)), 39 Бадибанга (97 Дада, 76), 70 Иеде (11 Бойчук, 81).

Запасные: 99 Шевченко, 31 Билык, 4 Сытников, 30 Данилюк. Тренер – Роман Григорчук.



"Заря": 30 Турбаевский, 44 Батагов, 74 Снурницын, 55 Джордан, 94 Данченко (капитан), 4 Жан Клод (20 Чурко, 46), 5 Яцик, 22 Мичин, 7 Антюх (70 Кирюханцев, 16) 17 Горбач, 46), 39 Герреро (78 Венделл, 80).

Запасные: 1 Сапутин, 3 Боль, 9 Мышнев, 10 Нагнойный, 19 Бугай. Тренер – Валерий Кривенцов.

Авторы голов

За одесскую команду хет-трик оформил Андрей Штогрин, забивший на 21, 33 и 72 минутах, а еще один мяч забил Александр Васильев на 59. За "Зарю" в конце матча гол престижа забил Эдуардо Герреро.



Остальные матчи четвертьфиналов

Читайте также, что 30 октября начался четвертьфинал Кубка Украины-2023/2024. В первом матче 1/4 "Виктория" из Сум принимала дома донецкий "Шахтер". Горняки одержали уверенную победу.



2 ноября "Полесье" сыграет против "Александрии" на Центральном стадионе в Житомире в 15:00. Арбитром этого матча будет Романов В. М. из Днепра. Наблюдатель арбитража – Дердо О. В. (Черноморск). Делегат УАФ – Таран А. М. (Киевская обл.).



В последнем матче четвертьфинала "Оболонь" встретится с "Ворсклой" на стадионе "Оболонь-Арена" в Киеве в 17:00. Арбитром этого поединка будет Шурман Д. Л. из Киевской области. Делегат УАФ – Павленко И. М. (Винница).

