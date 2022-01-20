Чемпион Африки, сборная Алжира, не сможет защитить свой титул на КАН-2022: названа причина

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Олег Терещенко
В четверг, 20 января, состоялся заключительный поединок
на Кубке африканских наций в группе Е. "Лисам пустыни" для выхода в
1/8 финала требовалась обязательно побеждать лидера — сборную Кот-д’Ивуара, как
сообщает terrikon.com, вместо этого они потерпели заслуженное поражение со
счетом 1:3.
Сборная Алжира - фото из открытых источников
Первыми в счете повели ивуарийцы. Франк Кесси и Ибрагим
Сангаре в первом тайме и Николя Пепе в начале второго сделали очень хороший
отрыв от алжирцев. Тем не менее, Рияд Марез не реализовал пенальти на 60-й
минуте, хотя на 73-й Софиан Бендебка все же отыграл один мяч. Однако сборной Алжира
так и не удалось развить успех — шансы на это были, хотя ивуарийцы все же были
ближе к разгромной победе. На 77-й минуте еще один гол Кесси был отменен из-за
офсайда, а в добавленное время то же самое произошло с голом Себастьяна Алле.
Таким образом, бывший чемпион Африки, занял последнее
место в группе E всего с одним очком и одним забитым мячом. Ивуарийские
"слоны" заняли первое место в группе.
Соперником ивуарийцев в 1/8 финала будет один из
фаворитов турнира — команда Египта.
В свою очередь, Алжир стал третьим обладателем трофея,
который закончил свою защиту титула уже после группового этапа.
Кот-д`Ивуар — Алжир 3:1 (2:0)
Голы: Кесси, 23 (1 : 0); Сангаре И., 39 (2 : 0); Пепе Н., 54 (3 : 0); Бендебка, 73 (3 : 1)
Кот-д`Ивуар: Али Сангаре; Дели (Канон, 68); Коссуну; Орье (Серей Дье, 69);
Конан; Кесси; Сери; Сангаре И. (Маига, 69); Алле; Градель; Пепе Н. (Заха, 85).
Алжир: М`Болхи; Бенсебаини; Аталь (Бенайяда, 81); Бедран; Манди; Зерруки; Беннасер И. (Бендебка, 62); Белайли (Булая, 81); Бенрахма (Слимани, 46); Бунеджа (Браими, 62); Марез.
Предупреждения: Дели, 12; Орье, 12; Маига, 72 — Браими, 78; Булая, 85
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