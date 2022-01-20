Чемпион Африки, сборная Алжира, не сможет защитить свой титул на КАН-2022: названа причина

В четверг, 20 января, состоялся заключительный поединок на Кубке африканских наций в группе Е. "Лисам пустыни" для выхода в 1/8 финала требовалась обязательно побеждать лидера — сборную Кот-д’Ивуара, как сообщает terrikon.com, вместо этого они потерпели заслуженное поражение со счетом 1:3.

Сборная Алжира - фото из открытых источников

Первыми в счете повели ивуарийцы. Франк Кесси и Ибрагим Сангаре в первом тайме и Николя Пепе в начале второго сделали очень хороший отрыв от алжирцев. Тем не менее, Рияд Марез не реализовал пенальти на 60-й минуте, хотя на 73-й Софиан Бендебка все же отыграл один мяч. Однако сборной Алжира так и не удалось развить успех — шансы на это были, хотя ивуарийцы все же были ближе к разгромной победе. На 77-й минуте еще один гол Кесси был отменен из-за офсайда, а в добавленное время то же самое произошло с голом Себастьяна Алле.

Таким образом, бывший чемпион Африки, занял последнее место в группе E всего с одним очком и одним забитым мячом. Ивуарийские "слоны" заняли первое место в группе.

Соперником ивуарийцев в 1/8 финала будет один из фаворитов турнира — команда Египта.

В свою очередь, Алжир стал третьим обладателем трофея, который закончил свою защиту титула уже после группового этапа.

2021, Кубок Африканских Наций. Групповой турнир. Группа E.

Кот-д`Ивуар — Алжир 3:1 (2:0)

Голы: Кесси, 23 (1 : 0); Сангаре И., 39 (2 : 0); Пепе Н., 54 (3 : 0); Бендебка, 73 (3 : 1)

Кот-д`Ивуар: Али Сангаре; Дели (Канон, 68); Коссуну; Орье (Серей Дье, 69); Конан; Кесси; Сери; Сангаре И. (Маига, 69); Алле; Градель; Пепе Н. (Заха, 85).



Алжир: М`Болхи; Бенсебаини; Аталь (Бенайяда, 81); Бедран; Манди; Зерруки; Беннасер И. (Бендебка, 62); Белайли (Булая, 81); Бенрахма (Слимани, 46); Бунеджа (Браими, 62); Марез.

Предупреждения: Дели, 12; Орье, 12; Маига, 72 — Браими, 78; Булая, 85



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