Чего ждать от 26 тура Серии А: расписание поединков

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Олег Терещенко
После еврокубковых будней, в национальных чемпионатах уже в эти выходные состоятся следующие туры. Не исключением станет и итальянская Серия А. По сообщению ТСН, с 18 по 21 февраля пройдут поединки 26-го тура нынешнего розыгрыша Скудетто 2021/2022.
Серия А - фото из открытых источников
Относительно выступлений украинских футболистов в Италии, "Аталанта" Руслана Малиновского на выезде сыграет с "Фиорентиной". Следует напомнить, что в прошлом уикенде Руслан забил шикарный гол "Ювентуса". Поэтому есть надежда на его результативные действия и в поединке против "фиалок".
В свою очередь, "Сампдория" арендованного у киевского "Динамо" форварда Владислава Супряги примет "Эмполи", а "Специя" хавбека Виктора Коваленко приедет в гости в "Болонью".
Следует напомнить, что после 25 тура в Серии А на первом месте находится "Милан". В активе "Россонери" 55 зачетных баллов. На втором месте, с 54 баллами, находится "Интер". А замыкает тройку лидеров "Наполи" (53 балла). Туринский "Ювентус" и "Аталанта" располагается на четвертой и пятой строчке соответственно.
Также поединки 27-го тура Серии А состоятся 25-28 февраля.
"Ювентус" — "Торино"
"Сампдория" — "Эмполи"
"Рома" — "Верона"
"Салернитана" — "Милан"
"Фиорентина" — "Аталанта"
"Венеция" — "Дженоа"
"Интер" – "Сассуоло"
"Удинезе" — "Лацио"
"Кальяри" — "Наполи"
"Болонья" — "Специя"
Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что в скором времени в мадридском "Атлетико" произойдут изменения. Кроме того, портал сообщал о результатах первых поединков Лиги чемпионов и календарь последующих матчей.
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