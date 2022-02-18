Чего ждать от 26 тура Серии А: расписание поединков

После еврокубковых будней, в национальных чемпионатах уже в эти выходные состоятся следующие туры. Не исключением станет и итальянская Серия А. По сообщению ТСН, с 18 по 21 февраля пройдут поединки 26-го тура нынешнего розыгрыша Скудетто 2021/2022.

Серия А - фото из открытых источников

Относительно выступлений украинских футболистов в Италии, "Аталанта" Руслана Малиновского на выезде сыграет с "Фиорентиной". Следует напомнить, что в прошлом уикенде Руслан забил шикарный гол "Ювентуса". Поэтому есть надежда на его результативные действия и в поединке против "фиалок".

В свою очередь, "Сампдория" арендованного у киевского "Динамо" форварда Владислава Супряги примет "Эмполи", а "Специя" хавбека Виктора Коваленко приедет в гости в "Болонью".

Следует напомнить, что после 25 тура в Серии А на первом месте находится "Милан". В активе "Россонери" 55 зачетных баллов. На втором месте, с 54 баллами, находится "Интер". А замыкает тройку лидеров "Наполи" (53 балла). Туринский "Ювентус" и "Аталанта" располагается на четвертой и пятой строчке соответственно.

Также поединки 27-го тура Серии А состоятся 25-28 февраля.

Пятница, 18 февраля

"Ювентус" — "Торино"

Суббота, 19 февраля

"Сампдория" — "Эмполи"

"Рома" — "Верона"

"Салернитана" — "Милан"

Воскресенье, 20 февраля

"Фиорентина" — "Аталанта"

"Венеция" — "Дженоа"

"Интер" – "Сассуоло"

"Удинезе" — "Лацио"

Понедельник, 21 февраля

"Кальяри" — "Наполи"

"Болонья" — "Специя"

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что в скором времени в мадридском "Атлетико" произойдут изменения. Кроме того, портал сообщал о результатах первых поединков Лиги чемпионов и календарь последующих матчей.

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