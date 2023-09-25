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Бывшая звезда "Динамо" Артем Милевский в тяжелом состоянии в больнице – Алиев

Александр Алиев рассказал, что Артём Милевский в тяжелом состоянии находится в больнице.

сегодня, 14:27
Автор:
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Slava Kot
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Артёма Милевского положили в больницу, где бывший футболист "Динамо" находится уже пятый день. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление эксзащитника "Динамо" Александра Алиева.

Бывшая звезда "Динамо" Артем Милевский в тяжелом состоянии в больнице – Алиев

Артём Милевский и Александр Алиев. Фото из открытых источников

В опубликованном видео Алиев сообщил о ситуации, которая произошла с Артемом Милевским. По словам футболиста, Милевский находится в тяжелом состоянии.


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"Слава богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение 5 дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое", — заявил Александр Алиев и добавил, что врачи борются за жизнь Милевского.

В видео бывший партнер Милевского по футбольному клубу "Динамо" выразил благодарность Игорю Суркису, взявшему на себя все больничные расходы. О причине попадания в больницу или более подробной информации о состоянии Артема Милевского Алиев не сообщал, однако подчеркнул, что при изменении ситуации он известит общественность.

"Какая будет ситуация – я вам буду сообщать. Я к нему езжу и посещаю его в больнице постоянно", — сказал Алиев.

Напомним, что Артём Милевский играл в "Динамо" с 2002 по 2013 годы. Нападающий провел за столичную команду 178 матчей, в которых забил 57 голов. После "Динамо" Милевский также выступал за такие клубы, как "Хайдук", "Сплит", "Тосно", "Кишварда", "Конкордия" и другие. Последний профессиональный клуб Милевского был Минай. Футболист за свою карьеру неоднократно попадал в скандалы, в том числе и в ДТП в нетрезвом состоянии.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что в УЕФА приняли решение по России. Стало известно, когда страна-агрессор вернется в мировой футбол



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