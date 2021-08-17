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Главная Новости Спорт футбол Букмекеры оценили шансы "Шахтера" обыграть "Монако" в матче Лиги Чемпионов
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Букмекеры оценили шансы "Шахтера" обыграть "Монако" в матче Лиги Чемпионов

"Горняки" являются аутсайдерами поединка

17 августа 2021, 18:46
Автор:

Елизавета Черных

Во вторник, 17 августа, футбольный клуб "Шахтер" сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет "Монако". Украинские футболисты будут гостями грядущего матча. Футбольный поединок начнется в 22:00, передает ТСН. 

Букмекеры оценили шансы "Шахтера" обыграть "Монако" в матче Лиги Чемпионов

Букмекеры оценили шансы Шахтера обыграть Монако в матче Лиги Чемпионов - фото: ФК "Шахтер"

Согласно прогнозу букмекеров, "Шахтер" является аутсайдером предстоящего матча. На победу "Монако" можно поставить с коэффициентом 1.73. Ничья — 3.95. Выигрыш украинской команды оценивается коэффициентом 4.90.

Выше букмекеры оценивают и шансы "Монако" пройти в следующий раунд. На проход "Шахтера" коэффициент составляет 2.39, а на французский клуб — 1.62.

Ранее издание "Комментарии" писало, что главным тренером украинской футбольной сборной, которую накануне покинул Андрей Шевченко, станет Александр Петраков. Отметим, что ранее Мирон Маркевич, глава комитета сборных УАФ, говорил, что новым главным тренером национальной сборной станет Сергей Ребров ( в данный момент тренер "Аль-Айна").  И хотя сам Ребров заявлял, что с радостью бы возглавил сборную страны, накануне стало известно, что расторгнуть контракт к "Аль-Айном" ему не удалось. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что в Лановцах Тернопольской области внезапно умер футболист местной команды "Горизонт-Лановцы". В воскресенье, 15 августа, молодому спортсмену стало плохо после первого матча. На второй матч футболист Андрей Герасимчук не вышел. Он хотел пойти домой из-за ухудшения самочувствия, однако дойти до дома не успел. Андрей потерял сознание на футбольном поле, когда начался второй матч.



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Источник: https://tsn.ua/ru/prosport/monako-shahter-gde-smotret-i-stavki-bukmekerov-na-match-ligi-chempionov-1847272.html
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