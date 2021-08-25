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Букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов Шахтер-Монако

Матч состоится в среду, 25 августа

сегодня, 10:25
Автор:

Елизавета Черных

В среду, 25 августа, на стадионе "Металлист" в Харькове состоится ответный футбольный поединок в рамках Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и "Монако". Букмекеры дали свой прогноз на предстоящий матч, передает УНИАН. 

Букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов Шахтер-Монако

Букмекеры назвали фаворита ответного матча Лиги чемпионов Шахтер-Монако - фото из открытых источников

Отмечается, что "горняки" являются аутсайдерами второго матча. 

На победу французского футбольного клуба в ответном матче предлагается коэффициент 2,51, тогда как на победу "Шахтера" — 2,95, а на ничью — 3,60.

Однако в фаворитах среди букмекеров на выход в групповой этап Лиги чемпионов донецкий "Шахтер". Проход "Монако" оценивается в 3,20, а на украинский клуб можно поставить с коэффициентом 1,35.

Добавим, что матч состоится 25 августа, в 22:00 по киевскому времени. 

17 августа "горняки" одержали победу над французским клубом в первой игре. Подопечные Роберто Де Дзерби одержали минимальную победу в гостях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что экс-наставник национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что пока что не имеет предложений по работе в качестве тренера, поэтому готов рассмотреть все варианты, которые будут поступать. Шевченко добавил, что готов поработать не только с футбольными клубами, но и со сборными. Бывший тренер "сине-желтых" рассказал, что он бы хотел попробовать свои силы в каком-то новом футбольном проекте. При этом он ждет предложений не только от футбольных клубов, но и от сборных. Шевченко дал понять, что, если он ушел с поста главного тренера сборной Украины, то это не означает, что он больше не хочет тренировать сборные.




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Источник: https://sport.unian.net/football/shahter-monako-prognoz-bukmekerov-na-otvetnyy-match-ligi-chempionov-novosti-futbola-11521612.html
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