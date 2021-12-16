Британцы, дьявол, первые обладатели КЭЧ среди итальянских команд: "Милан" отмечает день рождения

В Италии, одна из самых титулованных европейских команд ведет свою историю с 16 декабря 1899 года. Именно в этот день в Милане был основан одноименный крикетный и футбольный клуб "Милан".

"Милан" - фото с stoneforest

Их создателями выступили британские и итальянские любители футбола.

Первым президентом команды был англичанин Альфред Эдвардс, а тренером – Герберт Киллин. Капитаном футбольной команды был Дэвид Эллисон. Членами-учредителями стали: Джаннино Камперио, Гвидо Валерио, Герберт Киллин, Дэвид Эллисон, Даниэле Анджелони и Антонио Дубини.

Цвета формы клуба были выбраны – черный и красный. Черный, обозначал опасность, которая грозила всем соперникам. А красный – символ дьявола, который является покровителем команды.

Эмблемой клуба стал щит с изображением герба города Милана – пурпурного креста на белом поле.

Уже через месяц, 15 января 1900 года команда была принята в футбольную федерацию Италии. А 11 марта, того же года, миланцы сыграли свой первый неофициальный матч против "Медиоланума" (команда из города Милан). И выиграл 3:0. В составе "россонери", в том поединки были: Хууд, Каньяни, Торетто, Лис, Киллин, Валерио, Дубини, Дэвис, Невилль, Эллисон и Форменти.

После победы, руководство "Милана" решило подать заявку на участие в чемпионате Италии. В своей дебютной игре "россонери" проиграли "Торинезе" 0:3. Но уже в следующем году "Милан" завоевал свое первое чемпионство, прервав гегемонию "Дженоа", обыграв тех в финале со счетом 3:0.

В общей сложности "россонери" восемнадцать раз становились чемпионами Италии и пять раз выигрывали Кубок страны.

Стоит отметить, что именно "Милан" стал первым итальянским клубом, который завоевал Кубок европейских чемпионов. В 1963 году они обыграли португальский клуб "Бенфика" 2:1. Всего на счету "россонери" семь таких Кубков (Кубок европейских чемпионов/Лига Чемпионов).

Ранее, информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что Украина узнала своих соперников по Лиге Наций.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!