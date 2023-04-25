Бразильский клуб сменит свое название на ФК «Мариуполь»

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Slava Kot
Футбольная команда AA Batel из региона Прудентополис в бразильском штате Парана объявила, что изменит свое название на ФК "Мариуполь". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
ФК "Мариуполь" в матче Лиги Европы УЕФА. Фото: TT News Agency/Christine Olsson
Президент AA Batel Алекс Лопес объявил, что команда сменит свое название на ФК "Мариуполь", а также возьмет цвета и герб украинской команды. Команда будет носить название украинского футбольного клуба, пока ФК "Мариуполь" не вернется в родной город.
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Лопес напомнил, что бразильские футболисты часто приезжали в Украину, которая служила началом их звездной карьеры.
На такой шаг отреагировал и вице-президент Мариуполя Андрей Санин, который поблагодарил за такую поддержку от бразильского клуба.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва изменил свое мнение по поводу целостности Украины. Россия же отреагировала на мирные предложения от лидера Бразилии.
Также "Комментарии" писали о президенте УЕФА Александере Чеферине , который рассказал, когда отменят дисквалификацию для футбольных команд из Российской Федерации.
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