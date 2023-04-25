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Бразильский клуб сменит свое название на ФК «Мариуполь»

Футбольная команда из Бразилии AA Batel временно сменит свое название в честь украинского клуба «Мариуполь».

25 апреля 2023, 12:17
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Автор:

Slava Kot

Футбольная команда AA Batel из региона Прудентополис в бразильском штате Парана объявила, что изменит свое название на ФК "Мариуполь". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Бразильский клуб сменит свое название на ФК «Мариуполь»

ФК "Мариуполь" в матче Лиги Европы УЕФА. Фото: TT News Agency/Christine Olsson

Президент AA Batel Алекс Лопес объявил, что команда сменит свое название на ФК "Мариуполь", а также возьмет цвета и герб украинской команды. Команда будет носить название украинского футбольного клуба, пока ФК "Мариуполь" не вернется в родной город.


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"Клуб (Мариуполь) представляет идентичность нашей общины, и наше сообщество состоит из более 70% украинцев и украинских потомков", — сказал президент AA Batel Алекс Лопес.

Лопес напомнил, что бразильские футболисты часто приезжали в Украину, которая служила началом их звездной карьеры.

"Украина всегда невероятно поддерживала таланты бразильского футбола и стала важными воротами для выхода игроков на европейский рынок. Это меньше всего, что мы можем сделать, чтобы сохранить их клуб живым и дать надежду украинцам во всем мире", — говорит президент AA Batel.

На такой шаг отреагировал и вице-президент Мариуполя Андрей Санин, который поблагодарил за такую поддержку от бразильского клуба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва изменил свое мнение по поводу целостности Украины. Россия же отреагировала на мирные предложения от лидера Бразилии.

Также "Комментарии" писали о президенте УЕФА Александере Чеферине , который рассказал, когда отменят дисквалификацию для футбольных команд из Российской Федерации.



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Источник: https://www.reuters.com/sports/soccer/disbanded-fc-mariupol-reborn-brazilian-community-2023-04-24/
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