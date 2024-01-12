"Боруссия" взяла в аренду партнера Мудрика по "Челси": детали перехода

Дортмундская "Боруссия" продолжает усиливаться на вторую часть сезона. После перехода Джейдона Санчо, "шмели" также объявили об аренде Яна Матсена из "Челси". Об этом сообщает портал Transfermarkt.



Ян Матсен переходит в Боруссию Д. Фото прес-служба клуба

Детали аренды

"Боруссия" Дортмунд взяла в аренду на полгода, то есть до июня 2024 года, партнера Михаила Мудрика по "Челси" Яна Матсена. Левый защитник "синих" перед арендой в Германию продлил свой контракт с клубом до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.





Карьера футболиста

Матсен перешел в академию "Челси" из академии "ПСВ" в 2018 в возрасте 17 лет. С тех пор юный голландец был отдан в аренду в такие клубы как Чарльтон, Ковентри и Бернли, за который он выступал в прошлом сезоне в Чемпионшипе и помог команде выйти в Премьер-лигу. За "Бернли", во второй по силе лиге Англии, он провел 39 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. В этом сезоне за "Челси" Матсен провел 15 матчей, в которых в основном выходил на замену.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

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