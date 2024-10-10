Больше не тренер: Юрген Клопп получил новую работу

Юрген Клопп, один из самых известных футбольных тренеров современности, объявил о своем возвращении к работе. С начала 2025 года Клопп вступит в должность глобального футбольного руководителя в группе Red Bull. Эта новость стала неожиданностью для футбольного мира, поскольку после ухода из "Ливерпуля" немец заявил, что на время прекращает тренерскую карьеру.



Юрген Клопп. Фото из открытых источников

Клопп подписал долгосрочный контракт с Red Bull и с 1 января 2025 года начнет свою новую работу. В его обязанности будет входить сотрудничество с такими клубами как "РБ Лейпциг", "Зальцбург" и "Нью-Йорк Ред Буллз" и другими, но он не будет заниматься ежедневным руководством. Вместо этого, Клопп будет давать стратегическое видение, поддерживать спортивных директоров клубов и будет заниматься глобальным скаутингом.

"Роль, возможно, изменилась, но моя страсть к футболу и люди, которые делают игру такой, как она есть, – нет. Я вижу свою роль прежде всего как наставника для тренеров и руководства клубов Red Bul", — сказал Клопп.

Как сообщают СМИ, Клопп оставил возможность вернуться к тренерской деятельности. Его контракт с Red Bull предусматривает опцию уйти с поста, в частности, если ему предложат возглавить сборную Германии. По сообщениям, Федерация футбола Германии рассматривает его кандидатуру взамен Юлиана Нагельсманна после 2026 года.

Таким образом, Юрген Клопп переходит к новой роли, отличающейся от его привычной работы тренера, но остается в футбольном мире, сохраняя связь с лучшими клубами Европы.

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