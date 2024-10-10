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Больше не тренер: Юрген Клопп получил новую работу

Юрген Клопп подписал контракт с Red Bull, но не будет тренером.

сегодня, 08:35
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Автор:
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Slava Kot

Юрген Клопп, один из самых известных футбольных тренеров современности, объявил о своем возвращении к работе. С начала 2025 года Клопп вступит в должность глобального футбольного руководителя в группе Red Bull. Эта новость стала неожиданностью для футбольного мира, поскольку после ухода из "Ливерпуля" немец заявил, что на время прекращает тренерскую карьеру.

Больше не тренер: Юрген Клопп получил новую работу

Юрген Клопп. Фото из открытых источников

Клопп подписал долгосрочный контракт с Red Bull и с 1 января 2025 года начнет свою новую работу. В его обязанности будет входить сотрудничество с такими клубами как "РБ Лейпциг", "Зальцбург" и "Нью-Йорк Ред Буллз" и другими, но он не будет заниматься ежедневным руководством. Вместо этого, Клопп будет давать стратегическое видение, поддерживать спортивных директоров клубов и будет заниматься глобальным скаутингом.

"Роль, возможно, изменилась, но моя страсть к футболу и люди, которые делают игру такой, как она есть, – нет. Я вижу свою роль прежде всего как наставника для тренеров и руководства клубов Red Bul", — сказал Клопп.

Как сообщают СМИ, Клопп оставил возможность вернуться к тренерской деятельности. Его контракт с Red Bull предусматривает опцию уйти с поста, в частности, если ему предложат возглавить сборную Германии. По сообщениям, Федерация футбола Германии рассматривает его кандидатуру взамен Юлиана Нагельсманна после 2026 года.

Таким образом, Юрген Клопп переходит к новой роли, отличающейся от его привычной работы тренера, но остается в футбольном мире, сохраняя связь с лучшими клубами Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая плохая команда в мире впервые одержала победу в официальном матче.



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Источник: https://www.redbull.com/int-en/juergen-klopp-joins-red-bull
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