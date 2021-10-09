Болеем за Украину: сегодня сине-желтые проведут ключевой матч в отборе на ЧМ-2022

Сегодня любителей футбола ждет настоящий праздник, когда от просмотра матча можно получить все удовольствие – пощекотать нервы и насладиться настоящей борьбой на поле. Матч между сборными Финляндии и Украины в отборочном цикле на ЧМ-2022 должен стать ключевым, ведь обе команды претендуют на выход из группы или хотя бы на попадание на стыковые матчи. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет спортивный портал "Sport.ua".

Сборная Украины Фото: УАФ

Групповая стадия отбора на ЧМ в Катаре вышла на финишную прямую. В группе D, где выступает сборная Украины, разыгралась нешуточная борьба. Сразу три команды претендуют на второе место в группе – Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина. Более того, кое-какие шансы побороться за вторую позицию имеют даже футболисты Казахстана. Именно поэтому матч Финляндия – Украина в Хельсинки должен стать ключевым.

На стороне Украины статистика. "Сине-желтые" в этом отборочном цикле еще не проигрывали. Вот только Украину за глаза называют самой миролюбивой командой. В 5 матчах – 5 ничьих.

К матчу с финнами сборная Украины подходит с серьезными кадровыми потерями. На футбольном поле мы не увидим лидеров сборной Александра Зинченко, Руслана Малиновского. Также не оденут футболки сборной "динамовцы" Виталий Миколенко и Виталий Буяльский.

Отметим, этот матч действительно есть ключевым для обеих команд, но портал "Sport.ua" делает прогноз на ничейный результат, хоть по теории вероятности затянувшаяся ничейная серия для украинцев должна уже закончится.

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