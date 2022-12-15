Беспокойная ночь на улицах Европы. Погиб подросток (ФОТО)

После полуфинального матча Чемпионата мира по футболу между сборными Марокко и Франции в нескольких европейских городах произошли беспорядки. Подобные стычки происходили и раньше , однако на этот раз в Монпелье погиб 14-летний подросток, сбитый машиной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Agence France-Presse.

Футбольные погромы после матча Марокко – Франция. Фото: из открытых источников

По сообщению французских СМИ, группа болельщиков пыталась снять французский флаг с автомобиля, после чего водитель нажал на газ и сбил подростка. Лицо, управлявшее автомобилем, оставило транспортное средство неподалеку от места аварии и скрылось. 14-летний подросток был доставлен в больницу, где он вскоре скончался.

"Полицейское расследование под руководством прокуратуры быстро продвигается", – заверили французские полицейские.

Кроме Монпелье столкновения возникли и в других городах Франции, в том числе и в столице. На Елисейских полях в Париже собралась толпа болельщиков, которые по окончании матча начали сражаться с полицией. Конфликтные ситуации между полицией и болельщиками возникали в Ницце, Каннах, Авиньоне и других городах.

Также стычки с полицейскими происходили и за пределами Франции. Власти Брюсселя арестовали около 100 хулиганов, которые повредили две полицейские машины и незаконно запускали фейерверки.

В другом городе Бельгии Антверпене тоже было неспокойно. Там задержали нескольких болельщиков, которые разбрасывали и поджигали мусор.

Напомним, что в полуфинале Чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0. Теперь французы встретятся в финале с аргентинцами, а марокканцы сыграют с хорватами в матче за третье место.

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