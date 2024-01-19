"Бенфика" - "Боавишта": где смотреть матч с участием Трубина

Сегодня пройдет один матч 18-го тура Португальской лиги. В нем "Бенфика" Анатолия Трубина будет принимать на собственном стадионе "Боавишта". Где смотреть матч с участием украинского голкипера, читайте в материале "Комментариев".



Трубин ловит мяч. Фото пресс-лужба Бенфики

Где посмотреть матч

Игру "Бенфика" — "Боавишта" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 3", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 22:15 по киевскому времени.

Расписание и результаты всех матчей 18-го тура Лиги Португалии

18.01.24 "Фомоликан" 1:2 "Брага"

18.01.24 “Визела 2:5 Спортинг

19.01.24 "Бенфика – Боавишта 22:15

20.01.24 "Эштурил-Прая" — "Арока" 17:30

20.01.24 "Касса Пиа" — "Фаренсе" 20:00

20.01.24 "Порту" — "Морейренси" 22:30

21.01.24 "Портимоненси" — "Жил Висенте" 17:30

21.01.24 "Шавеш" — "Риу Аве" 20:00

21.01.24 "Витория" Гимарайнш – "Эштрела" 22:30

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