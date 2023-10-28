Беллингем снова это сделал: безумный "камбек" Реала в Эль Класико

Завершился 255 матч в истории противостояний Реала и Барселоны. Эль Класико, проходившее на Олимпийском стадионе в Барселоне, закончилось победой "королевского клуба". "Комментарии" разобрали самые важные моменты игры.



Беллингем празднует гол. Фото прес-служба Реал Мадрид

Начало матча осталось за хозяевами. Сначала на 6 минуте из-за неслаженных действий в центре защиты Реала Илкай Гюндоган вышел один на один с голкипером и отправил мяч в ворота Кепы Аррисабалаги. Уже через 10 минут после ошибки Тони Крооса 20-летний Фермин Лопес мог удваивать преимущество Барселоны, но попал в штангу. В итоге первый тайм завершился со счётом 1:0.



Во втором тайме Реал заметно добавил в агрессии и начал выше встречать сине-гранатовых. Это привело к угловому на 68 минуте после которого мяч попал в Джуда Беллингема, который пушечным выстрелом из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота тер Штегена. Когда казалось, что все идет к ничьей, на 90 2 минуте Дани Карвахаль выполнил полуподачу-полупрострел в штрафную, где Лука Модрич не смог обработать мяч, однако тем самым переправив его в Беллингем, который подстерегал на грани вратарской. Джуд хладнокровно пробил между ног голкипера Барсы. Следует отметить, что хозяева создавали моменты во втором тайме и после второго гола Реала, но отыграться не смогли. В итоге "королевский клуб" победил на выезде 2:1.

Благодаря победе в Эль-Классико Реал возвращает себе первую позицию в Ла Лиге. У них одинаковое количество очков с Жироной, но из-за победы в очной встрече мадридцы находятся выше. Барселона остается на третьей позиции, но уже завтра Атлетико может обогнать каталонцев, если выиграет свой матч с Алавесом.



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