Бельгия победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

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Ольга Чародий
Сборная Бельгии минимально обыграла Португалию благодаря голу
Торгана Азара и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Об этом сообщает
"Укринформ".
Евро-2020 (фото из открытых источников)
Португальский защитник Пепе начал игру с первых минут и стал
самым возрастным полевым футболистом, вышедшим в стартовом составе в плей-офф
чемпионата Европы – 38 лет и 121 день.
Работы у португальской обороны было предостаточно. Ее
прессовали Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и Торган Азар. Матч закончился со
счетом 1:0.
Бельгия вышла вперед на 42-й минуте. Удар нанес Торган Азара.
Таким образом, Бельгия вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет против Италии
2 июля в Мюнхене. Бельгия выиграла – 1:0 и в Европе теперь будет новый чемпион.
На победу Украины в основное время матча можно поставить с коэффициентом 3,35, на ничью — 3,15, а на то, что победят шведы, — 2,44. Выход сборной Украины в 1/4 финала букмекеры оценили коэффициентом 2,20. На проход Швеции можно поставить с коэффициентом 1,72. Напомним, что впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.
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