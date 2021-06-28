Бельгия победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Бельгии минимально обыграла Португалию благодаря голу Торгана Азара и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Об этом сообщает "Укринформ".

Евро-2020 (фото из открытых источников)

Португальский защитник Пепе начал игру с первых минут и стал самым возрастным полевым футболистом, вышедшим в стартовом составе в плей-офф чемпионата Европы – 38 лет и 121 день.

Работы у португальской обороны было предостаточно. Ее прессовали Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и Торган Азар. Матч закончился со счетом 1:0.

Бельгия вышла вперед на 42-й минуте. Удар нанес Торган Азара. Таким образом, Бельгия вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет против Италии 2 июля в Мюнхене. Бельгия выиграла – 1:0 и в Европе теперь будет новый чемпион.

Как мы сообщали ранее, 29 июня в шотландском Глазго состоится матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), в котором украинская сборная встретится со сборной Швеции. Согласно прогнозам букмекеров, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка.

На победу Украины в основное время матча можно поставить с коэффициентом 3,35, на ничью — 3,15, а на то, что победят шведы, — 2,44. Выход сборной Украины в 1/4 финала букмекеры оценили коэффициентом 2,20. На проход Швеции можно поставить с коэффициентом 1,72. Напомним, что впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

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