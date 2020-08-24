"Бавария" - победитель Лиги чемпионов УЕФА

Мюнхенская "Бавария" в финале Лиги чемпионов обыграла "ПСЖ" со счетом 1:0 и выиграла кубок футбольной Лиги чемпионов.

С первых минут матча команды начали обмениваться голевыми моментами. Идеальный шанс отличился имел Киллиан Мбаппе, но француз после скидки Андера Эрреры с восьми метров пробил точно в руки Мануэлю Нойеру. До этого Эррера отдал еще один шикарный пас, которым не воспользовался Анхель Ди Мария. Аргентинец из пределов штрафной пробил намного выше ворот.

У "Баварии" большинство моментов было у Роберта Левандовского. Польский форвард сначала с разворота с 11 метров пробил в левую штангу, а затем головой с линии вратарской не смог переиграть Кейлора Наваса.

Решающий гол зрители увидели уже во втором тайме. После подачи Джошуа Киммиха с правого фланга воспитанник "ПСЖ", игравший против бывшего клуба, замкнул дальнюю штангу, головой пробив мимо Наваса. Это случилось на 59-й минуте встречи.

У "ПСЖ" не хватило сил и мастерства, чтобы пойти даже в решающий штурм. После пропущенного мяча разве что Маркиньос имел хороший шанс, но один в один не переиграл Нойера.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Севилья" стала обладателем кубка Лиги Европы.

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