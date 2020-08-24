"Бавария" - победитель Лиги чемпионов УЕФА

Язык
BTC/USD
11675.64
ETH/USD
393.52
LTC/USD
60.94
USD/UAH
27.63
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Владимир Лавский
Мюнхенская "Бавария" в финале Лиги чемпионов обыграла "ПСЖ" со счетом 1:0 и выиграла кубок футбольной Лиги чемпионов.
С первых минут матча команды начали обмениваться голевыми моментами. Идеальный шанс отличился имел Киллиан Мбаппе, но француз после скидки Андера Эрреры с восьми метров пробил точно в руки Мануэлю Нойеру. До этого Эррера отдал еще один шикарный пас, которым не воспользовался Анхель Ди Мария. Аргентинец из пределов штрафной пробил намного выше ворот.
У "Баварии" большинство моментов было у Роберта Левандовского. Польский форвард сначала с разворота с 11 метров пробил в левую штангу, а затем головой с линии вратарской не смог переиграть Кейлора Наваса.
Решающий гол зрители увидели уже во втором тайме. После подачи Джошуа Киммиха с правого фланга воспитанник "ПСЖ", игравший против бывшего клуба, замкнул дальнюю штангу, головой пробив мимо Наваса. Это случилось на 59-й минуте встречи.
У "ПСЖ" не хватило сил и мастерства, чтобы пойти даже в решающий штурм. После пропущенного мяча разве что Маркиньос имел хороший шанс, но один в один не переиграл Нойера.
Как ранее сообщали "Комментарии", "Севилья" стала обладателем кубка Лиги Европы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости