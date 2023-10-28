Барселона против Реала: интересная статистика перед Эль Класико

Уже сегодня состоится важнейшее противостояние в мире – Эль Класико между каталонской Барселоной и мадридским Реалом. Поэтому перед этим матчем "Комментарии" собрали статистические факты этого события.



Винисиус в Эль Класико. Фото с открытых источников

Статистика встреч

Первое Эль Класико прошло в 1916 году и с тех пор команды сыграли между собой 254 игры. "Королевский клуб" победил 102 раза, а "Барселона" 100, еще 52 матча закончились вничью. Что касается последнего официального матча, то в апреле в полуфинале Кубка Испании "Реал" разгромил "сине-гранатовых" на "Камп Ноу" со счетом 4:0.



Лучшие игроки в истории Эль Класико

Лучшим бомбардиром в истории Эль Класико является Лионель Месси, он забил 26 мячей. Второе место делят легенды Реала Криштиану Роналду и Альфредо Ди Стефано — по 18 голов. Больше сыгранных матчей в истории этого противостояния имеет Серхио Бускетс, он сыграл рекордные 48 матчей. Следом за ним следует Лионель Месси и Серхио Рамос, сыгравшие по 45 игр.



Самые большие победы

Для мадридского "Реала" самой большой победой в истории является 8:2 в далеком 1935 году. "Барселона" же обыгрывала "Королевский клуб" с самым большим счетом 5:0, последний раз в 2010 году.



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