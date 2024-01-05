"Барселона" на последних минутах одержала победу над "Лас-Пальмасом": ВИДЕО



















Вчера состоялся матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" играла в гостях против "Лас-Пальмаса". Обзор самых интересных моментов матча и голов, смотрите в материале "Комментариев".



Футболисты Барселоны перед матчем. Фото прес-служба клуба

Обзор матча





Расписание и результаты всех матчей 19-го тура испанской Ла Лиги

Вторник, 2 января

"Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1

"Реал Сосьедад" — "Алавес" — 1:1

"Хетафе" — "Райо Вальекано" — 0:2

Среда, 3 января

"Гранада" 2:0 "Кадис"

"Реал" 1:0 "Мальорка"

"Сельта" 2:1 "Бетис"

"Жирона" 4:3 "Атлетико"

Четверг, 4 января

"Осасуна" 1:0 "Альмерия"

"Севилья" 0:2 "Атлетик"

"Лас-Пальмас" 1:2 "Барселона

Ситуация в турнирной таблице перед 19 туром

Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.

Читайте также, что на официальном сайте УЕФА появился список самых лучших бомбардиров европейских чемпионатов. В этом году впервые за долгое время в списке нет ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси, передают "Комментарии".

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).



