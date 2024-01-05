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"Барселона" на последних минутах одержала победу над "Лас-Пальмасом": ВИДЕО

"Барселона" идет на четвертой позиции в Ла Лиге и уступает "Реалу" на 10 очков

сегодня, 14:09
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялся матч 19 тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" играла в гостях против "Лас-Пальмаса". Обзор самых интересных моментов матча и голов, смотрите в материале "Комментариев".

"Барселона" на последних минутах одержала победу над "Лас-Пальмасом": ВИДЕО

Футболисты Барселоны перед матчем. Фото прес-служба клуба

Обзор матча


Расписание и результаты всех матчей 19-го тура испанской Ла Лиги

Вторник, 2 января

  • "Валенсия" – "Вильярреал" – 3:1

  • "Реал Сосьедад" — "Алавес" — 1:1

  • "Хетафе" — "Райо Вальекано" — 0:2

Среда, 3 января

  • "Гранада" 2:0 "Кадис"

  • "Реал" 1:0 "Мальорка"

  • "Сельта" 2:1 "Бетис"

  • "Жирона" 4:3 "Атлетико"

Четверг, 4 января

  • "Осасуна" 1:0 "Альмерия"

  • "Севилья" 0:2 "Атлетик"

  • "Лас-Пальмас" 1:2 "Барселона

Ситуация в турнирной таблице перед 19 туром

Мадридский "Реал" лидер Ла Лиги и имеет 45 набранных баллов после 17 туров. "Жирона" занимает второе место. В активе подопечных Мичела также 45 набранных очков, но они уступают "сливочным" за счет очной встречи. "Барселона" занимает третье место. В активе "блаугранас" 38 очков. На три очка меньше и игру в запасе у "Атлетико", который идет четвертым.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bHw-EoWCfBQ
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