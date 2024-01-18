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"Барселона" дожала "Унионистас" и вышла в 1/4 Кубка Испании (ВИДЕО)

"Барселона" вышла на этот матч полурезервным составом

18 января 2024, 23:36
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня проходят заключительные два матча 1/8 финала Кубка Испании. В одном из них "Унионистас" принимал на своем поле "Барселону". Обзор самых интересных моментов поединка и голов, смотрите в материале "Комментариев".

"Барселона" дожала "Унионистас" и вышла в 1/4 Кубка Испании (ВИДЕО)

Футболисты Барселоны. Фото прес-служба клуба

Обзор матча


Расписание и результаты 1/8 финала Кубка Испании:

  • "Унионистас" — "Барселона"

  • "Тенерифе" — "Мальорка" 0:1

  • "Хетафе" — "Севилья" 1:3

  • "Осасуна" — "Реал Сосьедад" 0:2

  • "Валенсия" – "Сельта" 1:3

  • "Атлетик" — "Алавес" 2:0

  • "Атлетико" Мадрид — "Реал" Мадрид

  • "Жирона" — "Райо Вальекано" 3:1

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EzwCGGOe9fk
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