"Барселона" – "Альмерия": где смотреть матч 18 тура Ла Лиги

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Куров Артем
Сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Барселона" и "Альмерия", которая в этом сезоне набрала всего 5 очков. Это хороший шанс для команды Хави прервать свою трехматчевую серию без побед. Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".
Хави на тренировке. Фото с открытых источников
Игру "Барселона" — "Альмерия" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 20:00 по киевскому времени.
Вторник, 19 декабря
"Райо Вальекано" — "Валенсия" — 0:1
"Атлетико" – "Хетафе" – 3:3
"Гранада" — "Севилья" — 0:3
Среда, 20 декабря
20:00 "Барселона" – "Альмерия"
22:30 "Атлетик" Бильбао — "Лас-Пальмас"
22:30 "Вильярреал" – "Сельта"
Четверг, 21 декабря
20:00 "Бетис" — "Жирона"
20:00 "Кадис" — "Реал Сосьедад"
22:30 "Мальорка" — "Осасуна"
22:30 "Алавес" – "Реал" Мадрид
Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".
"Комментарии" также писали, что Джуд Беллингем, перешедший летом в мадридский "Реал" из дортмундской "Боруссии", похоже настолько поразил руководство "сливочных", что они заинтересованы в трансфере Джоба Беллингема — его брата.
Напомним, что вчера в Кубке английской лиги встречались лондонский "Челси" и "Ньюкасл Юнайтед". Сороки вели в счете почти до самого конца встречи, но синих спас гол Михаила Мудрика . Гол украинца и обзор матча смотрите в материале "Комментариев".
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