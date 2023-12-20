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"Барселона" – "Альмерия": где смотреть матч 18 тура Ла Лиги

"Барселона" не может победить в трех матчах подряд

сегодня, 17:20
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 18 туре Ла Лиги встретятся "Барселона" и "Альмерия", которая в этом сезоне набрала всего 5 очков. Это хороший шанс для команды Хави прервать свою трехматчевую серию без побед. Где смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".

"Барселона" – "Альмерия": где смотреть матч 18 тура Ла Лиги

Хави на тренировке. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Игру "Барселона" — "Альмерия" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

Все матчи 18 тура испанской Ла Лиги

Вторник, 19 декабря

  • "Райо Вальекано" — "Валенсия" — 0:1

  • "Атлетико" – "Хетафе" – 3:3

  • "Гранада" — "Севилья" — 0:3

Среда, 20 декабря

  • 20:00 "Барселона" – "Альмерия"

  • 22:30 "Атлетик" Бильбао — "Лас-Пальмас"

  • 22:30 "Вильярреал" – "Сельта"

Четверг, 21 декабря

  • 20:00 "Бетис" — "Жирона"

  • 20:00 "Кадис" — "Реал Сосьедад"

  • 22:30 "Мальорка" — "Осасуна"

  • 22:30 "Алавес" – "Реал" Мадрид

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Напомним, что вчера в Кубке английской лиги встречались лондонский "Челси" и "Ньюкасл Юнайтед". Сороки вели в счете почти до самого конца встречи, но синих спас гол Михаила Мудрика . Гол украинца и обзор матча смотрите в материале "Комментариев".




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Источник: https://comments.ua/ua
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