"Аталанта" сильнее "Милана": обзор матча Кубка Италии



















Сегодня состоялись еще два четвертьфинальных матча Кубка Италии. В одном из них сыграли "Милан" и "Аталанта". Обзор интересных моментов поединка и голов, читайте в материале "Комментариев".



Матч Милан - Аталанта. Фото с открытых источников

Обзор матча





Расписание и результаты матчей 1/4 Кубка Италии

"Фиорентина" — "Болонья" 0:0 (после серии пенальти 5:4)

"Лацио" — "Рома" (10 января, 19:00)

"Милан" — "Аталанта" (10 января, 22:00)

"Ювентус" — "Фрозиноне" (11 января, 22:00)

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