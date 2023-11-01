Ассисты Довбика и Малиновского вывели их команды в следующий раунд кубков

Сегодня в Европе проводятся кубковые матчи. Для украинского болельщика наиболее интересными были матчи с участием "Дженоа" Малиновского и "Жироны", в которой играют Виктор Цыганков и Артем Довбик. Обе команды вышли в следующий раунд, а в этом им помогли результативные действия украинцев, сообщают "Комментарии".



Артем Довбик в матче. Фото с открытых источников

В матче "Жироны" против "Сан-Роке" впервые после травмы в стартовом составе на поле появился Виктор Цыганков. Другой украинец Артем Довбик остался на скамейке запасных. Цыганков провел на поле весь поединок, но результативными действиями не отметился. Что касается Довбика, то он вышел на замену на 75 минуте, а на 90 8 оформил несколько курьезный ассист. Артем принял мяч в центре поля, после чего Савио отобрал его у украинского нападающего, протянул до ворот и забил победный гол. В итоге "Жирона" победила в непростом поединке 2:1.



Матч "Дженоа" против "Реджаны" дошел вплоть до экстра-таймов. Поначалу оставшийся на скамье запасных Руслан Малиновский вышел на поле уже в дополнительное время на 97 минуте. Уже через две минуты украинец сделал отличную голевую передачу на Гудмундссона, который забил решающий мяч в этой встрече. В итоге "Дженоа" также победила 2:1.



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