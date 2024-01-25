Ассист Довбика не помог "Жирони" выйти в полуфинал Кубка Испании (ВИДЕО)



















Вчера прошли еще два матча четвертьфиналов Кубка Испании по футболу. В одном из них "Жирона" Довбика и Цыганкова играла на выезде с "Мальоркой". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов матча с участием украинцев.

Игроки Жироны празднуют гол. Фото с открытых источников





Расписание и результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

"Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

"Мальорка" – "Жирона" 3:2

"Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг

22:00 "Атлетико (Мадрид) – "Севилья".

Игра Довбика и Цыганковая

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе Жироны и был заменен на 60 минуте матча. Результативными действиями он не отличился и получил от Sofascore отметку 6,9. Артем Довбик вышел на поле сразу после перерыва и отдал голевую передачу на Савио на 90-й 6 минуте матча. Оценка от Sofascore 7.0.

Больше спортивных новостей

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Читайте также, что Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open . В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка одолела в двух сетах представительницу Чехии Линду Носкову со счетом 6:3, 6:4.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

