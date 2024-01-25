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Ассист Довбика не помог "Жирони" выйти в полуфинал Кубка Испании (ВИДЕО)

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе, а Артем Довбик появился на поле после перерыва

сегодня, 11:32
Автор:
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Куров Артем
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Вчера прошли еще два матча четвертьфиналов Кубка Испании по футболу. В одном из них "Жирона" Довбика и Цыганкова играла на выезде с "Мальоркой". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов матча с участием украинцев.

Ассист Довбика не помог "Жирони" выйти в полуфинал Кубка Испании (ВИДЕО)

Игроки Жироны празднуют гол. Фото с открытых источников


Расписание и результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

  • "Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

  • "Мальорка" – "Жирона" 3:2

  • "Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг

  • 22:00 "Атлетико (Мадрид) – "Севилья".

Игра Довбика и Цыганковая

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе Жироны и был заменен на 60 минуте матча. Результативными действиями он не отличился и получил от Sofascore отметку 6,9. Артем Довбик вышел на поле сразу после перерыва и отдал голевую передачу на Савио на 90-й 6 минуте матча. Оценка от Sofascore 7.0.

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Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5OkMDis5u7k
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