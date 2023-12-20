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Артем Довбик вписал свое имя в историю Ла Лиги – о чем идет речь

Артем Довбик является вторым бомбардиром Ла Лиги уступая лишь Джуду Беллингему

сегодня, 18:19
Автор:
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Куров Артем
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Форвард "Жироны" Артем Довбик, недавно отличившийся дублем в ворота "Алавеса" вписал свое имя в историю Ла Лиги. Украинец забил свой 9 и 10 гол в чемпионате Испании за 16 игр. Скорее его делали только 7 игроков, сообщает портал Opta, передают "Комментарии".

Артем Довбик вписал свое имя в историю Ла Лиги – о чем идет речь

Довбик на тренировке. Фото с открытых источников

Самые быстрые игроки забили 10 голов в Ла Лиге

  • 1–2. Роберт Левандовский ("Барселона"), Джуж Беллингем ("Реал Мадрид") — 10 голов за 10 матчей.

  • 3. Златан Ибрагимович ("Барселона") — 12 матчей.

  • 4. Криштиану Роналду ("Реал Мадрид") — 13 матчей.

  • 5–6–7. Радамель Фалькао ("Атлетико Мадрид"), Антонио Санабрия ("Спортинг" Хихон), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Барселона") — 15 матчей.

  • 8–9. Джузеппе Росси ("Вильярреал"), Артем Довбик ("Жирона") — 16 матчей.

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Читайте также, что в испанской Ла Лиге скоро наступит экватор, сейчас проходят матчи 18 тура из 38. Спортивная аналитическая компания Opta с помощью искусственного интеллекта спрогнозировала итоговую таблицу чемпионата Испании, передают "Комментарии".

"Комментарии" также писали, что Джуд Беллингем, перешедший летом в мадридский "Реал" из дортмундской "Боруссии", похоже настолько поразил руководство "сливочных", что они заинтересованы в трансфере Джоба Беллингема — его брата.

Напомним, что вчера в Кубке английской лиги встречались лондонский "Челси" и "Ньюкасл Юнайтед". Сороки вели в счете почти до самого конца встречи, но синих спас гол Михаила Мудрика. Гол украинца и обзор матча смотрите в материале "Комментариев".




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