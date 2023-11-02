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"Арсенал" Зинченко вылетел из Кубка лиги: как сыграл украинец (видео)

Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе "Арсенала"

сегодня, 12:41
Автор:
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Куров Артем
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Вчера в Кубке Английской лиги состоялось лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Арсеналом". В стартовом составе "канониров" вышел украинец Александр Зинченко. "Комментарии" разобрали игру украинца и самые интересные моменты матча.

"Арсенал" Зинченко вылетел из Кубка лиги: как сыграл украинец (видео)

Зинченко во время матча. Фото с открытых источников

"Арсенал" вышел на поле полуосновным составом, и уже на 16 минуте матча Бен Уайт после подачи с углового срезал мяч в собственные ворота. Через 5 минут после начала второго тайма второй гол "Вест Хэма" забил Кудус. На 60-й минуте счет уже стал разгромным. Джеррод Боуэн принял мяч на отскоке и пробил по воротам из-за пределов штрафной. Из-за небольшого рикошета и не лучшей игры голкипера "Арсенала" мяч оказался в сетке. На 90-й 6 компенсированной минуте гол престижа для гостей забил Мартин Эдегор.


Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте. Во втором голе, который забил "Вест Хэм", частично есть вина украинца. Он выбрал не очень хорошую позицию, позволил обработать мяч оппоненту в штрафной площадке и без сопротивления пробить в дальний угол. От Whoscored Александр получил оценку 6,1, что является одной из самых плохих в команде.


"Комментарии" также писали, что мадридский "Реал", который давно пытается подписать форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, может это сделать летом. Также "сливочных" интересует трансфер Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

Также "Комментарии" писали, вчера состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2023". Его, как многие и ожидали, получил Лионель Месси, а вот трофей Копа как лучшему игроку мира до 21 года достался полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему.



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Источник: https://comments.ua/ua
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