"Арсенал" Зинченко вылетел из Кубка лиги: как сыграл украинец (видео)

Вчера в Кубке Английской лиги состоялось лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Арсеналом". В стартовом составе "канониров" вышел украинец Александр Зинченко. "Комментарии" разобрали игру украинца и самые интересные моменты матча.



Зинченко во время матча. Фото с открытых источников

"Арсенал" вышел на поле полуосновным составом, и уже на 16 минуте матча Бен Уайт после подачи с углового срезал мяч в собственные ворота. Через 5 минут после начала второго тайма второй гол "Вест Хэма" забил Кудус. На 60-й минуте счет уже стал разгромным. Джеррод Боуэн принял мяч на отскоке и пробил по воротам из-за пределов штрафной. Из-за небольшого рикошета и не лучшей игры голкипера "Арсенала" мяч оказался в сетке. На 90-й 6 компенсированной минуте гол престижа для гостей забил Мартин Эдегор.



Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте. Во втором голе, который забил "Вест Хэм", частично есть вина украинца. Он выбрал не очень хорошую позицию, позволил обработать мяч оппоненту в штрафной площадке и без сопротивления пробить в дальний угол. От Whoscored Александр получил оценку 6,1, что является одной из самых плохих в команде.





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