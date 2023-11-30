"Арсенал" с Зинченко разгромил "Ланс" и вышел в плей-офф: видео



















Лондонский "Арсенал" с Александром Зинченко в составе разгромил "Ланс" в 5-м туре группового этапа Лиги Чемпионов. Благодаря этой победе "канониры" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, передают "Комментарии".



Арсенал праздует гол. Фото прес-служба клуба

"Арсенал" решил все вопросы относительно победителя матча еще в первом тайме. "Канониры" забили пять голов в ворота "Ланса" в первые 45 минут матча. Отличились Гаверц, Габриэл Жезус, Сака, Мартинелли и Эдегор. Во втором тайме команды по сути просто доигрывали матч. А на 86-й минуте лондонцы забили и шестой гол, пенальти реализовал Жоржинью. Благодаря этой победе "Арсенал" обеспечил себе первое место в группе B. Команда Микеля Артеты вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2017 года.



Александр Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве, когда счет уже был 5:0. От Whoscored Александр получил отметку 6,9.





Результаты игрового дня Лиги чемпионов

"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:3

"Севилья" (Испания) — "ПСВ" (Нидерланды) 2:3

"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) 6:0

"Бавария" (Германия) — "Копенгаген" (Дания) 0:0

"Бенфика" (Португалия) — "Интер" (Италия) 3:3

"Брага" (Португалия) — "Унион Берлин" (Германия) 1:1

"Реал Мадрид" (Испания) — "Наполи" (Италия) 4:2

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) 0:0



Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.

