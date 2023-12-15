Анонс и расписание 16 тура итальянской Серии А: есть ли интересные матчи

Сегодня стартует 16-й тур итальянской Серии А матчем "Дженоа" — "Ювентус". Вашему вниманию анонс и расписание всех игр этого уикенда в Италии, сообщают “Комментарии”.



Игроки Интера перед матчем. Фото прес-служба клуба

Расписание всех матчей 16 тура Серии А

15.12.2023 22:45 "Дженоа" — "Ювентус"



16.12.2023 17:00 "Лечче" — "Фрозиноне"

16.12.2023 20:00 "Наполи" — "Кальяри"

16.12.2023 22:45 "Торино" — "Эмполи"

17.12.2023 14:30 "Милан" — "Монца"

17.12.2023 17:00 "Фиорентина" — "Верона"

17.12.2023 17:00 "Удине" — "Сассуоло"

17.12.2023 20:00 "Болонья" — "Рома"

17.12.2023 22:45 "Лацио" — "Интер"

18.12.2023 22:45 "Аталанта" — "Солернитана"

Центральный матч тура

В центральном матче тура сойдутся римский "Лацио" и миланский "Интер". Обе команды завершили свои выступления в Лиге чемпионов и попали в плей-офф со второго места. В последнем матче в Серии А "Лацио" сыграло вничью с "Вероной" 1:1, а "Интер" разгромил "Удинезе" со счетом 4:0. Подопечные Маурицио Сарри неудачно проводят этот сезон в чемпионате и находятся на 10-й позиции с 21 набранным баллом после 15 туров. Нерадзурри же наоборот возглавляют турнирную таблицу с 38 очками.

Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.

Читайте также, что "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В последнем туре в сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. Стало известно, сколько донецкий клуб заработал за групповой этап ЛЧ.



