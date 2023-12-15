Анонс и расписание 16 тура итальянской Серии А: есть ли интересные матчи

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Куров Артем
Сегодня стартует 16-й тур итальянской Серии А матчем "Дженоа" — "Ювентус". Вашему вниманию анонс и расписание всех игр этого уикенда в Италии, сообщают “Комментарии”.
Игроки Интера перед матчем. Фото прес-служба клуба
15.12.2023 22:45 "Дженоа" — "Ювентус"
16.12.2023 17:00 "Лечче" — "Фрозиноне"
16.12.2023 20:00 "Наполи" — "Кальяри"
16.12.2023 22:45 "Торино" — "Эмполи"
17.12.2023 14:30 "Милан" — "Монца"
17.12.2023 17:00 "Фиорентина" — "Верона"
17.12.2023 17:00 "Удине" — "Сассуоло"
17.12.2023 20:00 "Болонья" — "Рома"
17.12.2023 22:45 "Лацио" — "Интер"
18.12.2023 22:45 "Аталанта" — "Солернитана"
В центральном матче тура сойдутся римский "Лацио" и миланский "Интер". Обе команды завершили свои выступления в Лиге чемпионов и попали в плей-офф со второго места. В последнем матче в Серии А "Лацио" сыграло вничью с "Вероной" 1:1, а "Интер" разгромил "Удинезе" со счетом 4:0. Подопечные Маурицио Сарри неудачно проводят этот сезон в чемпионате и находятся на 10-й позиции с 21 набранным баллом после 15 туров. Нерадзурри же наоборот возглавляют турнирную таблицу с 38 очками.
Также отметим, что не утихают разговоры об интересе к полузащитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгию Судакову среди топовых европейских клубов. Наибольший интерес приписывают туринскому Ювентусу.
Читайте также, что "Шахтер" завершил выступления в этом сезоне Лиги чемпионов. В последнем туре в сверхрезультативном матче "горняки" уступили "Порту" со счетом 5:3. Стало известно, сколько донецкий клуб заработал за групповой этап ЛЧ.
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