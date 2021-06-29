Англия вышла в четвертьфинал Евро-2020

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Ольга Чародий
Сборная Англии в Лондоне обыграла Германию в 1/8 финала
чемпионата Европы и вышла на победителя пары Украина – Швеция. Так, во встрече
1/8 финала англичане со счетом 2: 0 победили команду Германии. Об этом
говорится в трансляции поединка в Лондоне во вторник 29 июня
Евро-2020 (фото из открытых источников)
Первый момент в игре создали англичане. Удар с метров 25-ти
Рахима Стерлинга отразил Мануэль Нойер. Ответ Бундестима был почти через 20-ти
минут. Тимо Вернер выбежал один на один с Джорданом Пикфордом и не сумел
переиграть вратаря сборной Англии.
Уже на последней минуте первого тайма англичане имели еще
одну возможность открыть счет. Матс Хуммельс снял мяч с ноги Гарри Кейна,
который уже прицеливался забивать в пустые ворота. Немцы невероятно были
близки, чтобы отыграться. Но Мюллер не реализовал выход один на один, пробил
мимо голкипера и ворот.
На 86-й минуте Англия добила немецкую машину. Кейн ударом головой метров с шести снова пробивает Нойера — 2: 0. В 1/4 финала Англия 3 июля в Риме будет играть с победителем пары Швеция — Украина.
Напомним, руководство "Нафтогаза" собирается назвать одну из своих нефтескважин именем легендарного украинского игрока, владельца "Золотого мяча", а ныне тренера национальной сборной Андрея Шевченко. Но есть одно важное условие. Мощнейшая скважина "Нафтогаза" будет названа в честь Шевченко только в том случае, если сборная Украины вечером 29 июня одержит победу в поединке со Швецией и пройдет в 1/4 финала Евро-2020. В компании напомнили, что однажды Украина уже побеждала Швецию со счетом 2:1 на Евро-2012, которое проходило в Украине. Тогда победе поспособствовал именно Андрей Шевченко, забив победный дубль.
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